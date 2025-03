Qual é a previsão do tempo em SP e mais lugares do Brasil na última semana do verão?

A última semana do verão deve ser marcada pelo aumento de chuva em partes do Sudeste do Brasil, especialmente Minas Gerais, na área que envolve o Triângulo Mineiro. A semana também será de precipitações no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

No Estado de São Paulo, a chuva é muito mais irregular, mas temporais isolados podem trazer volumes altos localizados, conforme projeta a empresa de meteorologia MetSul. De acordo com a MetSul, as precipitações tendem a ser mais volumosas em áreas das regiões Norte e Nordeste do País, em razão da influência da Zona de Convergência Intertropical.

Na região Norte, os Estados com mais chuva ao longo da semana devem ser Amazonas, Pará, Acre e Rondônia. “Amapá e Roraima terão chuva mais irregular, embora localmente volumosa. No Tocantins, a chuva será muito mais irregular, apesar de forte em alguns pontos”, alerta a MetSul.

No Nordeste, as concentrações de chuva serão maiores no Maranhão, Piauí, Ceará e no Rio Grande do Norte.

No Sul do Brasil, a chuva tende a ser bastante irregular. Já no Centro-Oeste, a semana terá chuva com volumes mais altos no Mato Grosso e em Goiás.

Registro de dia chuvoso na região central de São Paulo. Foto: Taba Benedicto/Estadão - 12/03/2025

Veja a previsão para a cidade de São Paulo

A capital paulista amanheceu nesta segunda-feira, 17, com céu encoberto e leve sensação de frio. No fim da tarde a nebulosidade aumenta e há condições para chuvas na forma de pancadas isoladas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Veja a temperatura para a semana:

Segunda-feira: entre 19ºC e 25ºC;

Terça-feira: entre 20ºC e 28ºC;

Quarta-feira: entre 19ºC e 24ºC;

Quinta-feira: entre 18ºC e 24ºC;

Sexta-feira: entre 18ºC e 25ºC.

A expectativa é de que os próximos dias sejam marcados por temperaturas mais amenas, de acordo com a Meteoblue, ficando mais elevadas apenas nesta terça-feira, 18.