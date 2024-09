Conto infantil explica o ciclo da água e dá pistas sobre a seca no Brasil

A aventura das personagens mostra como este ciclo ocorre naturalmente em um ambiente preservado e como o ser humano vem conseguindo interrompê-lo, com desflorestamento e compactação do solo, que resultam em secas, erosão, tempestades e enchentes cada vez mais incontroláveis – vide a tragédia recente no Rio Grande do Sul.

Na primeira parte do conto, Tatá, Pepe e Gigi se divertem caindo de uma nuvem como chuva sobre a floresta, usando folhas como escorregador, pousando suavemente sobre um colchão de folhas caídas no chão da mata e, finalmente, chegando ao solo, onde topam com inúmeros túneis. Curiosas, penetram nessas cavidades e, ali, aprendem a levar minerais para alimentar as raízes das plantas ou abastecer o lençol freático. Assim, conseguem manter a floresta úmida, viva e alimentada. Cumprida esta função, voltam a evaporar, seja das copas das árvores, seja de lagos ou rios, e a ser nuvem, preparando-se para cair no mar, evaporar novamente e irem “se divertir” em outra parte do Planeta.