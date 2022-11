COP-27: Por que as mudanças climáticas ocorrem cada vez mais rápido? Entenda em vídeos

Publicidade









Com a proximidade da COP-27, a Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, autoridades em todo o mundo reforçam o alerta de que a janela de oportunidades para frear o aquecimento global está se fechando. Eventos extremos cada vez mais intensos e frequentes – de ondas de calor na Europa, derretimento de geleiras no Ártico a tempestades e deslizamentos no Sudeste do Brasil – mostram que a crise climática afeta uma população cada vez maior.

Em 2015, com o Acordo de Paris, 195 países se comprometeram a conter o aumento da temperatura do planeta em até 1,5°C ante o período anterior à Revolução Industrial. Mas os cientistas já deram o recado: os esforços atuais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa são insuficientes, e vão levar a Terra a um patamar 2,8°C mais quente.

Eventos extremos, como derretimento de geleiras, estão cada vez mais intensos e frequentes. Foto: Patrick T. Fallo/AFP

A escalada das emissões de gás carbônico – alavancada pela queima de combustíveis fósseis e o desmatamento de biomas, como a Amazônia – explica grande parte desse cenário. Outro vilão é o aumento sem precedentes dos lançamentos de metano – que tem na agropecuária sua principal fonte.

Entre os dias 6 e 18 de novembro, autoridades e cientistas de todo o mundo discutem a pauta ambiental na COP-27, em Sharm el-Sheik, no Egito. O Estadão preparou videográficos para mostrar como o planeta chegou nessa encruzilhada – e os sinais de que o aquecimento global é cada vez mais visível.

