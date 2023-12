COP-28: papa pede fundo contra a fome e a crise climática com dinheiro destinado a armas

O papa Francisco renovou neste sábado, 2, na 28ª Conferência do Clima das Nações Unidas de Dubai (COP-28), seu apelo para a criação de um fundo com o dinheiro destinado a armamentos, a fim de combater a fome e promover medidas contra as mudanças climáticas. “Quantas energias a humanidade está desperdiçando em tantas guerras em andamento, em Israel e Palestina, na Ucrânia e em muitas regiões do mundo”, disse em um discurso lido por seu secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, uma vez que o pontífice não pôde estar presente devido a uma inflamação pulmonar. O papa completa 87 anos neste mês.

Esses conflitos “não resolverão os problemas, mas os aumentarão! Quantos recursos são desperdiçados em armamentos, que destroem vidas e arruínam a casa comum!”, acrescentou. “Lanço novamente uma proposta: com o dinheiro destinado a armas e outros gastos militares, criemos um fundo mundial para acabar de uma vez por todas com a fome e realizar atividades que promovam o desenvolvimento sustentável dos países mais pobres, para combater as mudanças climáticas”, disse. Para o papa, a única solução é “o multilateralismo”, tanto na proteção do meio ambiente quanto na busca pela paz, “temas mais urgentes e inter-relacionados”.

Papa não foi a Dubai devido a uma infecção pulmonar. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Além disso, Francisco instou a COP a ser “um ponto de inflexão” para “uma aceleração decisiva em direção à transição ecológica” e que não se culpem os países mais pobres, responsáveis por apenas “10% das emissões poluentes” e “as vítimas” das mudanças climáticas. “Deixemos para trás as divisões e unamos forças! E, com a ajuda de Deus, saiamos da noite da guerra e da devastação ambiental para transformar o futuro comum em um amanhecer luminoso”, disse.

Ele destacou que “agora, mais do que nunca, o futuro de todos depende do hoje que escolhemos”, porque “a devastação da criação é uma ofensa a Deus” e o mundo tem a “grande responsabilidade” de “garantir que o futuro não seja negado” às próximas gerações. “A ambição de produzir e possuir tornou-se uma obsessão”, disse, criticando “as divisões” que impedem o progresso das negociações internacionais e as “posturas rígidas, quando não inflexíveis, que tendem a proteger as receitas próprias e de suas empresas”, mas “o amanhã, quer gostemos ou não, será de todos ou não será”. “Não é culpa dos pobres, porque quase metade do mundo, o mais pobre, é responsável por apenas 10% das emissões poluentes, enquanto a distância entre os poucos privilegiados e os muitos desfavorecidos nunca foi tão profunda. Eles são, na realidade, as vítimas do que está acontecendo”, disse.

No discurso, o papa mencionou “as populações indígenas, o desmatamento, o drama da fome, da insegurança hídrica e alimentar, nos fluxos migratórios provocados”, disse que os nascimentos “não são um problema, mas um recurso” e considerou “justo encontrar maneiras adequadas de perdoar a dívida econômica que pesa sobre várias nações, levando em consideração a dívida ecológica em favor delas”.

Após relembrar os passos dados no Rio de Janeiro em 1992 e em Paris em 2016, o papa afirmou que “urge agora relançar o caminho” e pediu que “esta COP seja um ponto de inflexão, que manifeste uma vontade política clara e tangível, que conduza a uma aceleração decisiva em direção à transição ecológica, por meio de formas que possuam três características: que sejam eficientes, que sejam obrigatórias e que possam ser monitoradas facilmente”. E instou a que se realizem “em quatro campos: a eficiência energética, as fontes renováveis, a eliminação dos combustíveis fósseis e a educação para estilos de vida menos dependentes destes últimos”. “Trata-se aqui de não adiar mais, não apenas desejar, mas realizar o bem de vossos filhos, de vossos cidadãos, de vossos países, de nosso mundo”, porque “para isso está o poder, para servir” e “a história agradecerá”, disse./EFE

