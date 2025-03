COP-30 vê risco de Trump retirar meta climática e fala em ‘liberdade’ na transição de fontes fósseis

Corrêa do Lago é embaixador e secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores. Ana Toni é secretária nacional de Mudança do Clima, no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ambos foram designados em janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e viajam neste mês para uma série de reuniões no exterior.

A expectativa de ambos é de que o setor privado e parte do setor público americano mantenham os compromissos anunciados no Acordo de Paris, pacto climático global assinado em 2015, a despeito da saída prometida pelo presidente Donald Trump. A COP-30 busca alternativas para minimizar os impactos da decisão do republicano. Mas Ana Toni prevê que a próxima decisão da Casa Branca seja revogar o documento de metas e compromissos para redução de emissões de gases estufa, conhecido como NDC (sigla em inglês para contribuição nacionalmente determinada).