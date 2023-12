COP: acordo vai dar resultado? Sucessos e fracassos das cúpulas do clima dão pistas

Nesta quarta-feira, os negociadores das Nações Unidas sobre o clima declararam que o mundo deve abandonar o petróleo, o gás e o carvão, uma decisão importante tomada por quase 200 países em quase 30 anos de negociações sobre o clima.

Mas será que os países vão manter a sua palavra, afastando-se dos combustíveis fósseis que aquecem o planeta e privilegiando energias mais ecológicas como a solar e a eólica?

O presidente da COP-28, Sultan Al Jaber, conduziu as negociações deste ano em Dubai. Conferência terminou com acordo sobre redução de uso de combustíveis fósseis Foto: REUTERS/Amr Alfiky

A história pode dar algumas pistas sobre esta questão. Abaixo, veja cinco das decisões mais importantes das negociações sobre o clima e o que aconteceu desde então.

Redução das emissões em Quioto

A terceira cúpula sobre o clima ocorreu em Quioto, no Japão, em 1997 - um dos anos mais quentes registados no século XX.

Conhecido como o Protocolo de Quioto, o acordo pedia a 41 países do mundo inteiro e à União Europeia que reduzissem as suas emissões em pouco mais de 5% em relação aos níveis de 1990. Os cortes nas emissões poderiam vir de muitos lugares, desde a utilização de energias verdes, como a eólica e a solar, que não produzem emissões, até a criação de coisas que produzem, como os veículos com motores de combustão, que funcionam de forma mais limpa.

Apesar do acordo para reduzir as emissões, só em 2005 é que os países concordaram em atuar finalmente sobre o Protocolo de Quioto. Os Estados Unidos e a China - os dois maiores emissores, tanto na época como atualmente - não assinaram o acordo.

Em termos de cumprimento das promessas feitas, Quioto não foi bem sucedido. As emissões aumentaram drasticamente desde então. Naquela altura, 1997 havia sido o ano mais quente registrado desde a era pré-industrial. O ano de 1998 bateu esse recorde, tal como mais de uma dúzia de anos desde então.

Mas Quioto continua a ser considerado um momento marcante na luta contra as mudanças climáticas, porque foi a primeira vez que tantos países reconheceram o problema e se comprometeram a atuar sobre ele.

O dinheiro de Copenhagen para o clima

Quando se realizou a conferência de 2009 na Dinamarca, o mundo estava perto de terminar a década mais quente registrada até então, marca que posteriormente viria a ser quebrada.

A cúpula foi considerada um fracasso devido ao impasse entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento quanto à redução das emissões e à possibilidade de os países mais pobres utilizarem combustíveis fósseis para fazer crescer as suas economias. No entanto, houve uma promessa importante: dinheiro para os países fazerem a transição para as energias limpas.

Em 2009, os países ricos prometeram canalizar 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento para tecnologias verdes até 2020 Foto: AP Photo/Peter Dejong

Os países ricos prometeram canalizar 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento para tecnologias verdes até 2020. Mas não atingiram os 100 bilhões de dólares até o início da década de 2020, o que suscitou críticas tanto dos países em desenvolvimento como dos ambientalistas.

Em 2022, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirmou que os países ricos poderiam ter finalmente atingido e até ultrapassado o objetivo de 100 bilhões de dólares. Mas a Oxfam, um grupo focado em esforços contra a pobreza, disse que é provável que 70% dos recursos tenham sido aplicados na forma de empréstimos, o que, na verdade, aumenta a crise da dívida nos países em desenvolvimento.

E à medida que as alterações climáticas se agravam, os especialistas dizem que os fundos prometidos não são suficientes. Um estudo publicado pelo economista Nicholas Stern concluiu que os países em desenvolvimento precisarão provavelmente de 2 trilhões de dólares por ano para a ação climática até 2030.

O Acordo de Paris

Só em 2015 é que foi adotado um pacto global de luta contra as alterações climáticas por cerca de 200 nações, que apelou ao mundo para reduzir coletivamente os gases de efeito de estufa. Mas foi decidido que o acordo não seria vinculativo, razão pela qual os países que não o cumprissem não poderiam ser sancionados.

O Acordo de Paris é amplamente considerado a maior conquista da ONU nos esforços para enfrentar as alterações climáticas. Foi acordado há oito anos, tendo sido aplaudido de pé no plenário. As nações concordaram em manter o aquecimento “bem abaixo” de 2ºC ante o período pré-industrial; idealmente, não superior a 1,5ºC.

John Kerry, então secretário de Estado americano, participou da COP-21, em Paris, onde foi celebrado acordo considerado histórico Foto: REUTERS/Mandel Ngan

O legado de Paris continua, com o objetivo de limitar o aquecimento a 1,5º ainda no centro das discussões sobre o clima. Os cientistas concordam que o limite de 1,5º tem de ser mantido porque cada décimo de grau de aquecimento traz consequências ainda mais desastrosas, sob a forma de fenômenos meteorológicos extremos, para um planeta já quente.

O mundo ainda não ultrapassou o limite estabelecido no Acordo de Paris - aqueceu cerca de 1,1 ou 1,2ºC desde o início do século XIX - mas está a caminho disso, a menos que se façam rapidamente cortes drásticos nas emissões.

Glasgow e o carvão

Seis anos depois de Paris, o aquecimento global tinha atingido um ponto tão crítico que os negociadores procuravam voltar a comprometer-se com o objetivo de limitar o aquecimento aos níveis acordados em 2015.

As temperaturas médias já eram 1,1ºC mais elevadas do que na época pré-industrial.

A cúpula de Glasgow foi adiada para 2021, quando o mundo estava saindo da pandemia da covid-19. A conferência incluiu protestos em massa encabeçados pela ativista climática Greta Thunberg, que ajudou a liderar um movimento global de jovens ativistas para exigir mais ação por parte dos líderes.

A conferência de Glasgow teve protestos encabeçados pela ativista climática Greta Thunberg Foto: REUTERS/Hannah McKay

Após desacordos de última hora sobre a redação do documento final, os países concordaram em “reduzir gradualmente” o carvão, menos forte do que a ideia original de uma “eliminação gradual”. A Índia e a China, duas economias emergentes muito dependentes do carvão, fizeram pressão para diluir o texto.

A queima de carvão é responsável por mais emissões do que qualquer outro combustível fóssil, cerca de 40% das emissões globais de dióxido de carbono. A queima de petróleo e gás também são fontes importantes de emissões.

Até hoje, os países não cumpriram o acordo de Glasgow. As emissões do carvão aumentaram ligeiramente e os principais países utilizadores de carvão ainda não começaram a afastar-se do mais sujo dos combustíveis fósseis.

A Índia é um exemplo disso. Depende do carvão para mais de 70% da produção de eletricidade, planeja uma grande expansão da capacidade de produção de eletricidade a partir do carvão nos próximos 16 meses.

Perdas e danos em Sharm El-Sheikh

Nas negociações sobre o clima realizadas no ano passado na cidade turística egípcia de Sharm el-Sheikh, os países concordaram, pela primeira vez, em criar um fundo para ajudar as nações mais pobres a recuperar dos impactos das alterações climáticas.

Poucos meses depois das inundações devastadoras no Paquistão, que mataram cerca de 2 mil pessoas e causaram prejuízos superiores a 3,2 trilhões de dólares, os delegados da COP-27 decidiram criar o fundo de perdas e danos para compensar as casas destruídas, as terras inundadas e a perda de rendimentos das colheitas danificadas pelas alterações climáticas.

Nas negociações sobre o clima realizadas no ano passado na cidade turística egípcia de Sharm el-Sheikh, os países concordaram, pela primeira vez, em criar um fundo para ajudar as nações mais pobres Foto: AP Photo/Peter Dejong

Após divergências quanto à forma que o fundo deveria assumir, o mecanismo foi formalmente criado no primeiro dia das negociações deste ano no Dubai. Já foram prometidos mais de 700 milhões de dólares. As promessas - e os montantes que os países decidem comprometer-se - são voluntárias.

Os especialistas em clima afirmam que os compromissos são apenas uma fração dos bilhões de dólares necessários, uma vez que os fenômenos climáticos extremos, como os ciclones, a elevação do nível do mar, as inundações e as secas, estão aumentando à medida que as temperaturas sobem. /AP

