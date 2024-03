‘Cortina de fumaça’: Roraima enfrenta ‘neblina’ resultante de queimadas na floresta; veja imagens

Nesta segunda-feira, o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique (MDB), anunciou reunião emergencial com o Comitê de Prevenção e Combate às Queimadas no município, “para definir recomendações de cuidado com a saúde de toda a população”, de acordo com nota divulgada pela gestão.

“O prefeito ressaltou que as ações da gestão ocorrem desde o mês de outubro do ano passado, para coibir as queimadas nesse período de estiagem e reduzir os riscos dos incêndios. Entre as ações estão as campanhas educativas e de sensibilização nos veículos de comunicação e nas ruas de Boa Vista, com orientação nos bairros, fiscalização de terrenos baldios e a intensificação de retirada de galhadas. Na área rural, foram feitas escavações de tanques e implantação de aceiros para contenção de chamas no entorno da cidade”, ressaltou a prefeitura.

Nas redes sociais, o governo do Estado reforçou recomendações de saúde para a população, orientando que se evite a exposição à inalação e que se busque atendimento médico se necessário.