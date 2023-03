Crise climática não é trending topic

Especial Carbono Zero Foto: Freepik

No topo da lista brasileira de trending topics, termo nascido com o Twitter para destacar os assuntos mais comentados do momento, costumam aparecer temas relacionados a futebol, celebridades, séries e novelas. Ao longo do ano passado, nada que diz respeito às questões ambientais ou à sustentabilidade ficou entre os dez principais trending topics de cada mês. Os trending topics são considerados uma forma de mensurar não apenas as conversas que estão acontecendo no ambiente virtual, mas também na “vida real” – nos pontos de ônibus, nos salões de beleza e nos almoços entre colegas de trabalho.

“A mobilização pelo clima no Brasil está muito abaixo do necessário”, constata Patrícia Pinho, diretora adjunta de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), pesquisadora da relação entre serviços ecossistêmicos, bem-estar humano e mudanças climáticas. Ela enfatiza a necessidade de tornar o tema mais presente nos canais de comunicação de massa. “Campanhas na TV, no rádio e na internet poderiam ajudar a mobilizar a população para transformar a realidade brasileira, tanto no sentido de mitigar as mudanças climáticas quanto para as adaptações que precisam ser feitas.”

Continua após a publicidade

Os brasileiros até têm um nível de percepção do problema acima da média, mas isso ainda não se transformou em mobilização efetiva. De acordo com o relatório Climate change: severity of effects and expectations of displacement (“Mudanças climáticas: gravidade dos efeitos e expectativas de deslocamento”), publicado pelo Instituto Ipsos em setembro do ano passado, o Brasil é o 11 o país, entre os 34 avaliados, com maior percepção da gravidade dos efeitos que a mudança climática já está provocando, e o quarto mais pessimista em relação à necessidade de deslocamento da família, ao longo dos próximos 25 anos, como resultado das mudanças climáticas.

Soma de esforços

Os avanços só serão obtidos no ritmo necessário se a sociedade brasileira abraçar a causa, algo que parece ainda distante de acontecer. “A conscientização sobre sustentabilidade no Brasil é um trabalho de formiguinha, muito árduo e com resultados que exigem paciência. O problema é que a crise climática pede urgência”, observa Aline Pierrobom, integrante no Brasil da Climate Reality, ONG liderada por Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Aline desenvolve um projeto de conscientização ambiental na Barra de São Miguel, comunidade pobre de Guarulhos (SP). Ela logo percebeu que não adiantaria falar do clima isoladamente. “Já aconteceu de pessoas da comunidade jogarem coisas no córrego enquanto eu conversava com elas, porque é algo que naquela realidade se tornou um ato normal. Como dizer às pessoas que não façam isso, se elas estão vendo um monte de esgoto ser despejado no córrego?”, questiona a ambientalista.

Com base na experiência real, Aline considera que a preocupação com a sustentabilidade só poderá se tornar um tema da pauta cotidiana da população quando as necessidades básicas estiverem supridas. Por isso, o projeto que ela lidera inclui a distribuição de cestas básicas, em paralelo às ações de conscientização. “Trabalhos voltados à sustentabilidade precisam estar associados a ações que melhorem a vida da população e criem oportunidades, por meio de projetos organizados pelo poder público, por empresas e pelo terceiro setor. A adesão da população será resultado da adesão efetiva de todos os setores da sociedade”, enfatiza Aline.