Defesa Civil alerta para chegada de frente fria em SP; veja como fica a previsão do tempo

Uma frente fria vai chegar ao Estado de São Paulo nesta quinta-feira, 5, prevê o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado de São Paulo. O fenômeno vai causar chuva ao longo de todo o dia, principalmente nos municípios da faixa leste e sul do Estado, o que inclui a capital e a região metropolitana. Na cidade de São Paulo são esperados até 50 milímetros de chuva.

A chuva também vai atingir, com intensidade média a forte, o Vale do Ribeira, o litoral, o Vale do Paraíba e as regiões de Itapeva, Sorocaba e Campinas. Nas regiões central, norte e oeste do Estado pode chover, mas com menor intensidade.

São esperadas rajadas de vento de até 60 km/h na capital, na Grande São Paulo, no Vale do Ribeira e na região de Sorocaba. Em Campinas os ventos podem chegar a 50 km/h. A ventania vai continuar ao longo de todo o final de semana. No litoral, o vento vai ficar mais forte na segunda-feira, 9, com velocidade de até 60 km/h.

Tempo fechado em São Paulo: frente fria vai trazer mais chuva a partir desta quinta-feira Foto: Marcelo Chello/Estadão

Na sexta-feira, 6, a tendência é de que o tempo fique mais estável, sem chuva constante nem expressiva durante o dia. Deve haver chuva isolada à tarde em todo o Estado.

No sábado, 7, de manhã o tempo fica mais estável e o sol aparecerá em alguns momentos. À noite, outra frente fria vai avançar sobre o Estado de SP e haverá condições para pancadas de chuva mais fortes, principalmente na região leste e no litoral. A chuva será mais severa no Vale do Ribeira.

O domingo, 8, será chuvoso em todo o Estado. Haverá bastante instabilidade, com pancadas mais fortes de chuva durante a manhã, principalmente nos municípios das faixas leste e sul e no litoral. É possível que haja muitos raios e granizo durante as pancadas de chuva.

Veja a previsão do tempo para São Paulo nos próximos dias: