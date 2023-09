Rio Grande do Sul tem previsão de ciclone, chuvas e queda de granizo; veja onde

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul, por meio de seus coordenadores regionais no Vale do Taquari e Vale do Caí, notificou ao menos vinte prefeituras destas regiões sobre o alto volume de chuvas e transtornos que possam ocorrer nos próximos dias.

Conforme o órgão, a formação de um novo ciclone extratropical em alto-mar próximo à costa de Santa Catarina e o litoral norte do Estado gaúcho entre a noite desta terça-feira, 26, e a madrugada desta quarta, 27, vai intensificar a instabilidade na região com muita chuva, queda de granizo, ventos fortes e tempo severo.

No Vale do Taquari, os municípios notificados foram São Valentim do Sul, Santa Tereza, Muçum, Encantado, Roca Sales, Colinas, Arroio do Meio, Lajeado, Estrela, Cruzeiro do Sul, Bom Retiro do Sul e Taquari. Muitos deles ainda se recuperam dos danos provocados desde a passagem de outro ciclone no início de setembro.

No Vale do Caí, receberam a notificação Montenegro, Pareci Novo, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Harmonia, Feliz, São José do Hortêncio e Vale Real.

No início do mês, diversos municípios, entre eles Lajeado, foram inundados após a passagem de um ciclone extratropical. Foto: Prefeitura de Lajeado/Divulgação - 05/09/23

Na quarta-feira, a previsão é que a chuva persista, principalmente no nordeste, região dos vales e litoral norte, mas com volumes menores em comparação aos dias anteriores.

“Os órgãos municipais receberam as informações para que as defesas civis de cada cidade possam, se necessário, acionar os seus planos de contingência e adotar medidas preventivas de minimização dos impactos decorrentes dos transtornos associados às fortes chuvas”, afirma o coronel Luciano Boeira, chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil.

Continua após a publicidade

A Defesa Civil do Estado também orienta que a população precisa ser informada sobre riscos presentes, locais de segurança e abrigos públicos, bem como ter acesso aos canais de comunicação disponíveis para que possam acionar a defesa civil da cidade em caso de necessidade de auxílio.