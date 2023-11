Defesa Civil emite alerta de ventos fortes em SP; veja região afetada

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta nesta quarta-feira, 8, sobre a previsão de ventos fortes que devem atingir o litoral do Estado a partir desta noite até 18h da quinta-feira, 9. O órgão recomenda cuidados com embarcações e informa que esportes aquáticos influenciados pelo vento devem ser evitados.

O alerta vale para todo o litoral paulista. “Nas áreas litorâneas, devido a essas fortes rajadas de vento, a agitação marítima ficará mais intensa, logo, durante o período do alerta não é recomendado que as pessoas permaneçam no mar e na orla das praias, mantendo atenção com as edificações, infraestruturas e vias que estejam em áreas vulneráveis à erosão e inundações costeiras”, informou a Defesa Civil.

O órgão oferece um serviço de alertas por SMS: “envie seu CEP, por SMS, para o número 40199 e passe a receber, antecipadamente e de forma gratuita, os alertas meteorológicos da Defesa Civil do Estado”.

Fortes ventos durante um temporal na última sexta-feira, 3, atingiram a capital, região metropolitana e cidades do litoral do Estado. Em decorrência do vendaval, dezenas de árvores foram derrubadas e afetaram o serviço de distribuição de energia na região. Até esta quarta-feira, 8, cerca de 30 mil clientes permaneciam sem luz.

A Promotoria do Consumidor propôs à Enel nesta terça-feira, 7, que indenize os 2,1 milhões de imóveis afetados pelo apagão desde a sexta-feira, 3. Os representantes do Ministério Público de São Paulo (MPSP) buscam um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a concessionária, mas cogitam o ajuizamento de uma ação civil pública no caso de uma negativa ao pagamento de danos morais e materiais.

Vendaval derrubou dezenas de árvores na cidade de São Paulo na sexta-feira, 3 Foto: Felipe Rau/Estadão - 6/11/2023

Sobre o tema, a Enel SP tem destacado que atua 24 horas por dia para o restabelecimento da energia em todas as localidades. A concessionária ressaltou a intensidade do vendaval da última sexta-feira como causa das quedas de árvore que afetaram a rede elétrica.

A empresa havia estabelecido esta terça-feira, 7, como prazo máximo de retomada do serviço a todos os clientes, mas o problema segue para parte dos consumidores, que chegaram a protestar à noite contra a situação.