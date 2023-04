Derretimento de geleiras e aquecimento do oceano atingem níveis recordes, aponta novo relatório

A Terra quebrou recordes preocupantes por derretimento de geleiras, aumento do nível do mar e aquecimento do oceano no último ano, de acordo com um novo relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM).

O relatório anual “Estado do clima global” da organização, que rastreia indicadores e impactos climáticos, citou um recorde para o conteúdo de calor oceânico em 2022. Cerca de 58% da superfície do oceano experimentou ao menos uma onda de calor marinho no último ano, disse a OMM.

O nível médio global do mar também atingiu um recorde em 2022; a OMM observou que a taxa de aumento médio do nível do mar globalmente dobrou entre a década de 1993 a 2002 e a década encerrada em 2022.

Camada de gelo se desprende de geleira em El Calafate, na Patagônia Foto: REUTERS/Andres Forza - 7/07/2008

As geleiras também registraram perdas de massa acima da média no último ano, uma descoberta com apoio de um relatório da Agência Espacial Europeia, divulgado na quinta-feira. A ESA descobriu que a perda de gelo da Groenlândia e da Antártida atingiu um recorde e agora representa um quarto do aumento do nível do mar.

O oceano age como uma ferramenta de captação de calor do planeta, o que de alguma forma pode aliviar um pouco os aumentos da temperatura global, mas tem uma quantidade de efeitos em cadeia, incluindo a ameaça dos ecossistemas marinhos. Os custos das secas, inundações e das ondas de calor também são um fardo crescente para a população mundial.

“Enquanto a emissão de gases de efeito estufa continua a crescer e o clima continua a mudar, populações de todo o mundo continuam sendo gravemente afetadas pelo clima extremo e pelos eventos climáticos,” disse o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, em comunicado.

“Por exemplo, em 2022, a seca constante na África Oriental, chuvas recordes no Paquistão e ondas de calor recordes na China e na Europa afetaram dezenas de milhões de pessoas, causaram insegurança alimentar, impulsionaram a migração em massa e custaram bilhões de dólares em perdas e danos.”

A organização também destacou que alguns dos impactos da mudança climática estão ocorrendo em eventos sazonais na natureza. Por exemplo, a data de floração completa das flores de cerejeira no Japão em 2021 foi 26 de março, a mais precoce registrada em mais de 1.200 anos.

O relatório da OMM segue uma avaliação sobre o estado das mudanças climáticas na Europa, publicado na quinta-feira pelo Copernicus Climate Change Service da União Europeia. Como os ciclos de retorno de uma terra seca provavelmente levarão a altas temperaturas novamente este ano, cientistas e responsáveis pela criação de políticas públicas estão se preparando para se adaptar à vida em um planeta mais quente. /BLOOMBERG