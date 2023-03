Descarbonização em busca do amadurecimento

Especial Carbono Zero Foto: Freepik

O mais recente documento do IPCC, o Painel do Clima da ONU, volta a dar o alerta. Existe tempo, mas a janela de atuação para evitar que o mundo se torne mais hostil para a geração que está nascendo hoje é cada vez menor.

O entendimento geral vai mais ou menos na mesma linha, quando se colhem as impressões de governo, sociedade civil organizada, setor privado, academia e comunidades tradicionais. O problema começa a ficar evidente quando se busca examinar ações concretas. Políticas públicas efetivas, e em grande escala, que busquem adaptações factíveis, são escassas. No setor privado, a palavra greenwashing ainda é bastante usada.

Continua após a publicidade

Acelerar portanto a descarbonização das economias mundiais – e no Brasil, além do setor privado, a questão do desmatamento, regulada e fiscalizada pelo governo, é urgente também – passa a ser imperativo, segundo os especialistas consultados. Entretanto, ainda há várias correções de rota que precisam ser feitas.