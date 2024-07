São Paulo terá fim de semana frio; veja previsão

Na sexta-feira, 12, os ventos úmidos causam muita nebulosidade, garoa e chuviscos alternados com períodos de melhoria ao longo do dia, o que impede a elevação significativa das temperaturas. As mínimas oscilam em torno dos 14°C, enquanto as máximas não devem superar os 19°C.

O sábado, 13, segue com muitas nuvens que impedem a elevação das temperaturas, com os termômetros variando entre mínimas de 13°C e máximas que não devem superar os 18°C.