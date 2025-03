Drone e câmeras: como aldeia indígena usa tecnologia para monitorar fauna em Ubatuba

Indígenas de uma aldeia de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, estão usando recursos tecnológicos como um drone e câmeras com sensores para monitorar a fauna e garantir a segurança do território. A Aldeia Renascer Ywyty Guaçu ocupa uma área de 2,5 mil hectares, equivalentes a quase três mil campos de futebol coberta pela Mata Atlântica, na região do Morro do Corcovado. São cerca de 60 pessoas das etnias tupi-guarani e guarani que estão na área desde 1999.

Os equipamentos foram implantados pela Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado. A ação faz parte do Programa Guardiões da Floresta, que também remunera comunidades indígenas, incentivando a preservação das unidades de conservação – muitas delas sobrepostas a terras indígenas. No total, 14 territórios indígenas do Estado de São Paulo, demarcados ou não, participam do projeto, que é apoiado pela Coordenadoria de Políticas para os Povos Indígenas (CPPI), da Secretaria de Justiça e Cidadania.

Imagem de quati é capturada por uma das câmeras da aldeia Renascer Ywyty Guaçu, em Ubatuba. Foto: Fundação Florestal/Divulgação

Na aldeia de Ubatuba foram instaladas cinco câmeras do tipo trap, que servem tanto para registrar a passagem de animais silvestres, como para denunciar eventuais invasores. A reserva é visada por contrabandistas de fauna e flora e por palmiteiros – o palmito é retirado com o corte raso da palmeira juçara, espécie típica da Mata Atlântica, ameaçada de extinção.

Além de ser um aliado para a segurança, o drone ajuda na conservação ambiental, identificando ninhos de aves e espécies da flora, como orquídeas, instalados na copa das árvores. O titular da coordenadoria, Cristiano Kiririndju, diz que o drone também pode ser usado para espalhar sementes e repovoar áreas com espécies que se tornaram escassas, como a própria palmeira juçara.

É, ainda, um instrumento útil às pesquisas e para incentivar o turismo na reserva. “São ações que fortalecem as causas indígenas, promovendo a valorização dos saberes tradicionais e sua participação ativa na conservação ambiental”, diz.

Jaguatirica flagrada pelas câmeras com sensores instaladas em aldeia indígena de Ubatuba. Foto: Fundação Florestal/Divulgação

As câmeras são equipadas com sensores de movimento e acionadas automaticamente quando detectam a aproximação de animais, permitindo o registro de espécies que vivem na área. “Já registramos animais como a jaguatirica, a anta, o tamanduá-bandeira e o quati, além de aves como o tangará e o inambu, que são essenciais para o equilíbrio ambiental”, afirmou.

Ainda segundo o coordenador, o aprendizado para o uso dessas tecnologias também capacitou os indígenas para denunciar e combater crimes ambientais e se relacionar com os visitantes. “Com esse apoio, a aldeia tem sido mais procurada por escolas e universidades que, agora, encontram mais facilidade para o diálogo com outras comunidades e com o público externo.”

Os índios já criaram um centro cultural na aldeia, com imagens que destacam as belezas naturais e atividades que realçam o conhecimento tradicional dos moradores. A coordenadoria foi criada por decreto em 2023 e já realizou diagnósticos em 27 terras indígenas para implementar políticas públicas voltadas para a promoção dos direitos e a proteção das comunidades.

De acordo com a Fundação Florestal, a Aldeia Renascer Ywyty Guaçu é uma das oito comunidades indígenas incluídas na fase 1 do Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais Guardiões da Floresta. Na fase 2, prevista para este ano, 14 terras indígenas estarão incluídas. Dessas, as que manifestarem interesse serão capacitadas para usar a tecnologia dos drones e câmeras

