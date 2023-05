El Niño: ONU prevê dois anos de ‘grave aumento’ de temperaturas com a chegada do fenômeno

A Organização Meteorológica Mundial (OMM), das Nações Unidas, alertou nesta quinta-feira, 4, que há possibilidades crescentes de que o fenômeno El Niño, tradicionalmente associado ao aumento de temperaturas, seja registrado nos próximos meses e produza ao menos dois anos de maior calor, depois de ter atingido o planeta entre 2015 e 2022, os oito anos mais quentes já registrados.

“Esperamos um grave aumento da temperatura global nos próximos dois anos”, afirmou em coletiva de imprensa o diretor do departamento de serviços de previsão da OMM, Wilfran Mufuma, que, no entanto, ressaltou que é preciso esperar por novos estudos para quantificar este aumento do aquecimento.

Segundo o relatório apresentado pelo especialista em Genebra, o fenômeno El Niño, que em algumas regiões do planeta costuma ser acompanhado por enchentes e em outros por seca, tem 60% de chance de se desenvolver antes de julho, e a probabilidade aumenta para 80% até setembro.

Oscilação Niño-Niña

O fenômeno do El Niño e sua variante inversa, La Niña (ligada, a princípio, a um resfriamento do clima), são máximos e mínimos de oscilação térmica nas águas do Pacífico Sul, atualmente em uma situação “neutra” após três anos em que regeu o La Niña (um período incomumente longo).

Medições de águas superficiais já mostraram que a temperatura do Pacífico sobe novamente, levando especialistas a anteciparem a chegada do El Niño, que pode estar associado a mais chuvas no Sul do Equador, no Noroeste do Peru, no Sul do Brasil, no Noroeste da Argentina, no Sudeste do Paraguai, Uruguai no centro do Chile e no Norte do México, segundo os gráficos da OMM. No entanto, “em grandes áreas da Amazônia, o El Niño em outras vezes tem sido associado a secas”, enfatizou Mufuma, enquanto a organização também tende a vincular esse fenômeno a uma escassez de chuvas na Indonésia, na Austrália, na África Austral e no subcontinente indiano.

A duração e a intensidade desse período do El Niño ainda não podem ser previstas, mas habitualmente costumam se estender entre 9 meses e um ano.

O El Niño anterior já atingiu recordes

O último ciclo do El Niño (2014-2015) contribuiu para que um ano depois, em 2016, as temperaturas do planeta fossem as mais elevadas registradas, então neste ciclo os seus piores efeitos também poderiam ser sentidos com certo atraso, o que a OMM prevê que cheguem em 2024.

No Hemisfério Norte, o aumento da temperatura das águas favorece o desenvolvimento de furacões no Pacífico, mas dificulta a formação deles no Oceano Atlântico. Nas últimas semanas, alguns dos países que podem ser vistos como potencialmente afetados pelo El Niño já começaram a emitir alertas de chuvas em algumas regiões.

La Niña resfria menos

A preocupação com o aumento das temperaturas aumenta se for levado em conta que os três anos de domínio do La Niña não puderam contabilizar o aquecimento global e coincidiram, por exemplo, com a forte onda de calor vivida pela Europa e outras regiões no ano passado, no verão boreal.

“Normalmente, La Niña oferecia alguma calmaria no aquecimento global, mas com as mudanças climáticas esse período também está sendo mais quente”, disse Mufuma.

A OMM oferecerá, no meio deste mês, um novo relatório com previsões de aumento de temperaturas para os próximos cinco anos, conforme antecipado na coletiva de imprensa pela porta-voz da organização, Clare Nullis.

Em 21 de abril, o último relatório sobre o estado do clima da OMM confirmou que 2022 foi o quinto ou sexto ano mais quente que se tem registro, com uma temperatura de 1,15 grau acima da média dos níveis pré-industriais (1850-1900). /EFE