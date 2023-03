ENTREVISTA “É um momento em que precisamos agir mais”

"Quando a gente fala das ações necessárias para mitigar a mudança climática, o Brasil ainda deixa muito a desejar", Patrícia Pinho Foto: Divulgação

Apesar de uma certa consciência de que os impactos negativos das mudanças climáticas são graves e precisam ser enfrentados, o Brasil, em todos os níveis, precisa acelerar a realização de ações concretas, segundo Patrícia Pinho, diretora adjunta de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam).

Qual a sua avaliação sobre o nível de percepção dos brasileiros sobre a mudança climática e de adesão às ações para mitigá-las?

Quando a gente vê os resultados de recentes relatórios de pesquisas de opinião pública, os brasileiros se dizem muito preocupados com a mudança climática. As pessoas já têm sentido, em algum nível, alguns dos impactos da desestabilização climática. Há uma percepção grande sobre o aumento da temperatura e a mudança de sazonalidade. Só que, quando a gente fala das ações necessárias para mitigar a mudança climática, o Brasil ainda deixa muito a desejar. Estamos mais conscientes do que a média global, mas estar consciente não necessariamente mobiliza ações. É um momento em que precisamos agir mais. Cada um de nós precisa fazer isso.

Se fôssemos colocar academia, governo, empresas e população em ordem de nível de conscientização aqui no Brasil, que ordem seria essa?

A academia e a população estão conscientes, e muitas empresas também estão conscientes e tentando agir, porque já sentem os impactos econômicos da mudança climática. No nível governamental, as ações precisam ser mais efetivas. A gente tem um plano de mitigação que foi engavetado no governo Bolsonaro e, mesmo assim, é um plano incipiente e frágil, sem muitas ações concretas. Algumas grandes cidades, como Recife e Rio de Janeiro, têm planos de adaptação, mas com poucas ações efetivas para reduzir os riscos. O novo governo está comprometido com as metas globais de emissões de gases de efeito estufa, mas é preciso fazer mais do que zerar o desmatamento. É preciso avançar na agenda de adaptação, principalmente para as populações e regiões mais vulneráveis.

A disseminação do conceito ESG está contribuindo para a maior conscientização das pessoas?

ESG certamente não permeia a linguagem mais coloquial da população. Tem funcionado mais para as empresas, e ainda assim de uma forma que não está satisfatória, porque parece ser algo mais ligado a cumprir protocolos, e a gente precisa ir além disso.

O que as comunidades tradicionais e os povos originários podem ensinar sobre percepção e adaptação?

Essas populações estão mais conectadas com a terra, com os recursos e com as estações, e por conta dessa ligação têm sentido as alterações de forma mais expressiva. Certamente têm muito a ensinar porque há muito tempo já estão se adaptando e fazendo o enfrentamento. São povos resilientes, mas que estão no limite da capacidade de resposta. As populações na Amazônia enfrentam extremos de chuva, depois de seca, aumento da temperatura, com a pesca e produção de alimentos afetadas, além da maior incidência de doenças respiratórias e cardiovasculares. Tudo isso leva a limites que a gente chama de “duros”, que uma vez ultrapassados geram um colapso. Temos que lembrar, sempre, que é a espécie humana que está mais vulnerável e em risco de extinção. A natureza vai ser capaz de se recuperar, em 100, 200 ou mil anos. A questão é a existência humana.