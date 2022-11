Europa teve o mês de outubro mais quente já registrado

Publicidade

A Europa viveu o mês de outubro mais quente já registrado no continente no mês passado, anunciou nesta terça-feira, 8, o serviço europeu de mudanças climáticas Copernicus, que já registrou um verão recorde.

As temperaturas médias ficaram “quase 2ºC acima do período de referência 1991-2020″, informou Copernicus em nota.

Este serviço, que não dispõe de dados comparáveis anteriores ao período 1991-2020, já anunciou que o verão europeu de 2022 foi o mais quente dos seus registros, com temperaturas 1,34ºC acima do normal.

Criança brinca com bolhas de sabão em dia de calor em Barcelona em outubro deste ano. Foto: Nacho Doce/Reuters

“As graves consequências das mudanças climáticas estão agora manifestas e precisamos de ações climáticas ambiciosas durante a COP-27 para garantir reduções de emissões para estabilizar as temperaturas em um nível próximo à meta de 1,5°C estabelecida pelo Acordo de Paris”, disse Samantha Burgess, vice-diretora do Copernicus Climate Change Service (C3S).

De acordo com o serviço europeu, “uma onda de calor causou temperaturas diárias recordes na Europa Ocidental e um outubro recorde na Áustria, Suíça e França, bem como em grande parte da Itália e Espanha”.

O continente europeu é o de aquecimento mais acelerado em todo o planeta. Nos últimos 30 anos, a Europa viu as temperaturas subirem mais que o dobro da média global, com um aumento de meio grau a cada década, de acordo com um relatório da Organização Meteorológica Mundial e do C3S publicado em 2 de novembro. /AFP