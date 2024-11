Fim de semana terá tempo instável em SP; veja previsão

O sistema frontal que causou nebulosidade e temperaturas mais baixas está se afastando em direção aos demais Estados do Sudeste, mas os ventos úmidos que sopram do mar contra a faixa leste do Estado mantêm o céu da capital com muitas nuvens, prevê o CGE. Essa condição vai causar chuva fraca ao longo do dia.

A temperatura deve sofrer ligeiro declínio - a mínima prevista para a sexta é de 17°C e a máxima não supera os 21°C. Os índices de umidade do ar seguem elevados, com valores mínimos acima dos 70% - na quinta-feira chegou a 94% .