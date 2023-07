Ciclone: SP deve ter fortes rajadas de vento decorrentes de fenômeno no Sul; veja previsão

A partir de quinta-feira, 13, o tempo deve mudar em São Paulo. O Estado deve sentir os efeitos do ciclone extratropical que atua na região Sul do Brasil, alerta a Defesa Civil por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A previsão aponta fortes rajadas de vento, com velocidade de até 90km/h na capital paulista, região metropolitana, Vale do Ribeira e Itapeva. Os ventos poderão atingir os 80 km/h em Sorocaba, Serra da Mantiqueira, Campinas e São José dos Campos.

Na sexta-feira, 14, a temperatura mínima na capital poderá chegar aos 9º Foto: Felipe Rau/Estadão - 20/07/2021

Na sexta-feira, 14, a temperatura mínima na capital poderá chegar aos 9º. O final de semana será de queda na temperatura devido a uma entrada de massa de ar frio no estado de São Paulo.

Em São Paulo não serão registrados acumulados significativos de chuva. Diferente do Rio Grande do Sul, que no último sábado, 8, teve chuvas acima dos 100 milímetros, o que gerou bloqueios e estragos em rodovias estaduais e federais. Em junho deste ano, o ciclone que passou pelo Sul do Brasil também causou danos, deixando 16 mortos e milhares de desabrigados.