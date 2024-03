Foto de onça mordendo jacaré no Pantanal vence prêmio internacional; veja registro

O registro do momento em que uma onça abocanha as costas de um jacaré, à beira de um rio no Pantanal, venceu o prêmio internacional de fotografia Sony World Photography Awards na categoria Mundo Natural e Vida Selvagem. O autor da foto é o inglês Ian Ford, experiente na arte de fazer registros deste tipo.

No anúncio dos vencedores, feita na na última terça-feira, 12, a entidade definiu o flagra de Ford como “impressionante”. “O fotógrafo acompanhou a onça perseguindo sua presa e capturou o momento exato em que ela atacou.”

Os Sony World Photography Awards é uma das maiores e mais prestigiadas competições de fotografia do mundo; atraindo dezenas de milhares de visitantes anualmente para suas exposições em todo o mundo.