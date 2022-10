Foto revela rosto de formiga ‘assustadora’ em concurso internacional; veja imagem

Uma imagem do rosto de uma formiga tem chamado a atenção nas redes sociais. O retrato mostra o inseto com um semblante que algumas pessoas têm considerado assustador e que remete a monstros da ficção.

A imagem está entre as selecionadas com distinção na edição deste ano do Nikon’s Small World, voltado a fotografias de seres vivos minúsculos. A própria organização do concurso compartilhou uma notícia de um canal de televisão internacional que descreve a situação como: “Foto assustadora mostra como uma formiga é de perto”.

Veja também Quantas formigas existem na Terra? Cientistas fazem uma nova estimativa

A autoria da imagem é de Eugenijus Kavaliauskas, um pesquisador da Lituânia que tem se especializado em fotografias de insetos após experiências anteriores com aves.

Nas redes sociais do autor, vários comentários têm associado a imagem a monstros, alienígenas e outras criaturas da ficção. “Hora de um novo filme sobre formigas? Será para maiores de 18 anos, com certeza”, brincou uma pessoa.

Fotografia mostra imagem assustadora de formiga Foto: Nikon Small World/Eugenijus Kavaliauskas

Amante da natureza, Kavaliauskas começou sua carreira de fotógrafo de vida selvagem, capturando imagens de aves de rapina. Alguns desses trabalhos lhe renderam prêmios. Há quatro anos, no entanto, o desejo de descobrir segredos do mundo, a paixão por ângulos que passam despercebidos e as lições de seu amigo, o fotógrafo americano Saulius Gugis, o o inspiraram a fazer fotomicrografia - capturar imagens sob um microscópio. O ofício, contou ele, mudou completamente sua perspectiva.

Continua após a publicidade

“Não há horrores na natureza, apenas falta de conhecimento”, disse Kavaliauskas. “Quando comecei a fotomicrografia, e antes disso, eu era como todo mundo – todos os besouros e insetos eram monstros para mim”, admitiu. “Muitos insetos não são tão agradáveis aos olhos quanto um gato, mas tudo depende do seu ponto de vista.”/ COM THE WASHINGTON POST