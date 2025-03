Frente fria começa a avançar pelo Brasil e deve conter onda de calor; veja quando

Uma frente fria chegará ao Brasil neste fim de semana, encerrando o período de calor extremo que predomina desde o fim de fevereiro, trazendo chuva para várias regiões e provocando queda nas temperaturas de áreas do Sul e Sudeste do País, de acordo com a Climatempo.

Conforme a empresa de meteorologia, o fenômeno começa a atuar na noite de sábado, 8, ingressando primeiramente pelo Rio Grande do Sul, Estado que tem sido um dos mais impactados pelas altas temperaturas. O sistema avança ao longo do fim de semana em direção ao Sudeste, chegando à região na segunda-feira, 10. "Além da redução das temperaturas, a chuva chega junto com a frente fria, aumentando o risco de temporais devido ao contraste térmico entre a massa de ar quente instalada sobre o Brasil e o ar frio que avança do Sul. Esse choque térmico favorece a formação de nuvens carregadas, podendo provocar rajadas de vento e trovoadas", disse a empresa de meteorologia.

Movimentação na Passarela dos Piques no centro de São Paulo, em tarde de forte calor. Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 17/02/2025

Queda de temperatura será sentida mais no Sul que no Sudeste

Ainda de acordo com a Climatempo, o avanço do ar polar entre os dias 10 e 13 de março será determinante para a mudança no padrão atmosférico no Brasil.

“Como já era esperado, grande parte do Sul do País registrará temperaturas mais amenas, encerrando a sequência de dias quentes e abafados”, projeta a empresa de meteorologia.

No Rio Grande do Sul, a mudança será mais expressiva, especialmente no sul e centro do Estado gaúcho, onde as máximas poderão cair até 6°C em relação aos últimos dias.

“Em Santa Catarina e no Paraná, o efeito será moderado, com uma redução entre 3°C e 5°C nas máximas diurnas, proporcionando um alívio térmico significativo, mas sem uma queda tão brusca quanto no Rio Grande do Sul", afirma a Climatempo

No Sudeste, especialmente em São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, o impacto será menor. “As temperaturas continuarão elevadas, e qualquer resfriamento será passageiro, sem mudanças expressivas na sensação térmica.”

Veja a previsão para São Paulo

Na última quarta-feira, 5, a Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para altas temperaturas em todo o Estado. Segundo órgão, em algumas cidades do interior a máxima pode chegar a 37°C. O calorão teve se intensificar até domingo, 9.

No fim de semana, o tempo ainda segue quente e abafado na cidade de São Paulo, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas no fim da tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Sábado: entre 20ºC e 30ºC;

Domingo: entre 21ºC e 32ºC;

Segunda-feira: entre 21ºC e 30ºC;

Terça-feira: entre 20ºC e 30ºC;

Quarta-feira: entre 21ºC e 31ºC;

Quinta-feira: entre 20ºC e 25ºC;

Sexta-feira: entre 19ºC e 24ºC.

Segundo a Meteoblue, a expectativa é que as temperaturas fiquem mais amenas ao menos entre quinta-feira, 13, e domingo, 16, vindo a subir novamente depois. Uma nova atualização pode ser feita a qualquer momento.