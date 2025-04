O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ampliou o alerta amarelo para chuvas intensas em cidades do Estado de São Paulo pelo menos até até a noite de sábado, 5, incluindo a capital paulista. A expectativa é de chuva de até 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h. O aviso pode ser atualizado novamente.

Alerta laranja: risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Entre as cidades do Estado de São Paulo afetadas estão:

Aparecida

Arujá

Barueri

Bertioga

Caieiras

Caraguatatuba

Carapicuíba

Diadema

Franco da Rocha

Guarujá

Guarulhos

Ilhabela

Itanhaém

Itaquaquecetuba

Jundiaí

Mairiporã

Mauá

Mogi das Cruzes

Osasco

Santo André

São Caetano do Sul

São Paulo

São Roque

São Vicente

Suzano

Ubatuba

Para conferir a lista completa, clique aqui.

No total, há nove alertas do Inmet em vigência no Brasil:

Alerta vermelho para acumulado de chuva: está valendo para cidades paulistas e para o Estado do Rio de Janeiro, incluindo a capital carioca. Está válido até sábado. Alerta laranja para chuvas intensas no Estado de São Paulo, incluindo a capital paulista até a noite de sábado. O aviso também inclui trechos do Paraná, além do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Alerta laranja para chuvas intensas em areas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, e Minas Gerais. Também em vigência até sábado. Outro alerta laranja mostra a possibilidade de chuvas intensas em áreas que vão do Amapá até o Rio Grande do Norte. Vale também até este sábado. Alerta laranja para chuvas intensas em áreas do Amazonas, Roraima e Pará, com validade até este sábado. Há ainda alerta amarelo para chuvas nos Estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil com validade até este sábado. Outro alerta amarelo, válido até sábado, sinaliza a presença de chuvas intensas em áreas de Roraima. Alerta amarelo para declínio de temperatura no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e partes do Paraná, com vigência até sábado. Alerta amarelo para a incidência de ventos costeiros, que vale até a madrugada de sábado, entre trechos de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

Todos os alertas podem também ser atualizados, a qualquer momento, pelo Inmet.

Inmet emite alerta laranja para chuvas intensos e ventos fortes no Estado de SP. Foto: Reprodução/Inmet

Defesa Civil do SP monta um gabinete de crise

Na quarta-feira, 2, a Defesa Civil do Estado de São Paulo já havia emitido alerta para a incidência de fortes chuvas até sábado, 5, devendo a população ficar atenta aos riscos e recomendações de segurança.

Conforme o órgão estadual, a formação e atuação de uma frente fria favorece a ocorrência de temporais na faixa leste do Estado paulista, atingindo principalmente as regiões do litoral norte, Baixada Santista, Vale do Paraíba, região metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira e para as regiões de Sorocaba, Campinas e Itapeva.

“Os modelos meteorológicos apontam para chuva de forte intensidade com volume muito alto nesses dias, que pode gerar alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos, especialmente em áreas de risco”, alerta.

A Defesa Civil do Estado de SP montou o gabinete de crise na tarde dessa quinta-feira com representantes das concessionárias de energia, abastecimento de água e órgãos públicos para monitorar a situação em tempo real e coordenar ações preventivas com os municípios.

O gabinete deve ficar mobilizado no CGE da Defesa Civil do Estado, até domingo, 6, para garantir pronta resposta a possíveis estragos causados pelos temporais.

Veja algumas recomendações: