Frio vai até quando em São Paulo? Cidade registra mínima mais baixa desde 2011

A cidade de São Paulo deve permanecer com sensação de frio nesta terça-feira, 13, de acordo com a empresa Climatempo. No domingo, 11, a capital registrou 7ºC, menor temperatura em agosto desde 2011. Conforme a empresa de meteorologia, a previsão indica temperatura mínima novamente perto dos 7ºC para esta terça-feira.

Frio em São Paulo começou na semana passada Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE Segundo a Climatempo, um ciclone extratropical em alto mar deu origem a uma nova frente fria, que traz uma massa de ar polar sobre o centro-sul do País. Esse sistema, por se deslocar bem distante sobre o oceano, não deve levar condições para chuva sobre o continente. Com isso, haverá maior circulação de ar frio no Estado de São Paulo. Na capital, a expectativa é de frio e tempo seco. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo acrescenta que a máxima prevista não deve ultrapassar a marca dos 15ºC nesta terça-feira. A Defesa Civil Municipal decretou estado de alerta para baixas temperaturas desde quinta-feira passada, 8.

“O ingresso de uma nova massa de ar frio mantém o tempo seco e com temperaturas baixas, principalmente nas noites, madrugadas e no início das manhãs”, afirma o órgão municipal.

Na quarta-feira, 14, a previsão ainda indica amanhecer com céu claro e sensação de frio, de acordo com o CGE.

A partir de quinta-feira, 15, o ar frio perde força e se afasta para o oceano. Com isso, as temperaturas voltam a ficar acima da média para a época do ano.

A Meteoblue acrescenta que não há expectativa de chuva para a capital paulista pelo menos até a próxima semana.

Veja a previsão para os próximos dias na cidade de São Paulo: