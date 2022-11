Gigantes do agro sugerem plano para cortar desmatamento de suas cadeias de produção até 2025

Publicidade

Quatorze das maiores empresas de agronegócio do mundo apresentaram nesta terça-feira, 8, na Conferência do Clima da ONU, a COP-27, no Egito, um plano para reduzir as emissões decorrentes de mudança do uso da terra em suas operações, o que inclui a eliminação do desmatamento de suas cadeias direta e indiretamente. Na edição passada da COP, na Escócia, essas empresas haviam se comprometido a traçar esse caminho para os setores de óleo de palma, soja e pecuária, protegendo também os sistemas alimentares globais e os meios de subsistência dos produtores.

Batizado de Roadmap, o roteiro divulgado no Egito é encabeçado pelas seguintes empresas: ADM, Amaggi, Bunge, Cargill, COFCO International, Golden Agri-Resources, JBS, Louis Dreyfus Company, Marfrig, Musim Mas, Olam International, Olam Food Ingredients (OFI), Viterra e Wilmar International.

De acordo com o relatório do IPCC, o painel climático da ONU, 23% das emissões de gases geradores do efeito estufa estão relacionadas a mudanças no uso do solo e atividades agropecuárias. A derrubada de florestas para dar lugar à pecuária impulsiona esse processo.

O roteiro propõe ações que se concentrem em áreas onde terão o maior impacto e também descreve como as empresas signatárias vão colaborar com outros atores, em especial os governos, integrantes da cadeia de suprimentos e instituições financeiras, para ampliar o apoio aos compromissos do pacto. Isso inclui o fortalecimento de políticas e regulamentos e o incentivo a agricultores e pecuaristas para que protejam os recursos naturais.

Conforme a JBS, por exemplo, a empresa assumiu, em março de 2021, o compromisso de se tornar Net Zero até 2040, ou seja, de zerar o balanço líquido de emissões de gases geradores de efeito estufa. Também como parte dessa meta, a empresa reforçou seu compromisso de eliminar o desmatamento ilegal de sua cadeia até 2025 em todos os biomas brasileiros em que atua.

A companhia afirma ainda que monitora seus mais de 80 mil fornecedores diretos de gado bovino, usando um sistema de imagens via satélite e as principais bases públicas de informação.

Os planos apresentados pelas gigantes do setor, de acordo com a apresentação feita em Sharm El Sheik, precisam ser monitoráveis e verificáveis por terceiros. O plano prevê o acompanhamento das metas nas COPs de 2023 e 2024.

Foto: Mohammed Salem/Reuters

Duas emergências

Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, destacou que a humanidade está enfrentando duas emergências simultâneas. “Devemos enfrentar as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, aumentar a produção global de alimentos para garantir a segurança alimentar. A JBS entende sua responsabilidade, como maior empresa de alimentos do mundo, de fazer parte da solução e, portanto, a necessidade de parceria com nossa cadeia de valor para acelerar e escalar o progresso”, afirma.

“Para avançar da maneira mais rápida no Brasil, o setor deve se concentrar nas principais áreas e impulsionadores do desmatamento: a Amazônia e o desmatamento ilegal”, complementa Tomazoni, destacando a urgência de tomar medidas o quanto antes.

Gado

No setor da pecuária, o plano representa um freio no avanço das fronteiras agrícolas com o uso do gado. A derrubada da floresta, muitas vezes, é seguida da introdução do gado na área antes ocupada pela floresta. No Brasil, o desmatamento fez com o que o País tivesse em 2021 a maior alta nas emissões em 19 anos.

O último aumento dessa proporção foi em 2003, quando as emissões de gases de efeito estufa subiram 20%, conforme dados do Observatório do Clima, que reúne mais de 50 organizações da sociedade civil. Junto com isso vêm as emissões de metano. O Brasil é o 5º país no ranking de emissões mundiais de metano, com 5,5% do despejo global desse gás na atmosfera, segundo o mesmo levantamento.

Desse valor, 72% vêm da agropecuária. O maior vilão é a emissão resultante da fermentação entérica bovina, ou seja o “arroto do boi”. Apenas esse processo no gado de corte responde por mais de 50% (11,5 milhões de toneladas) do metano lançado na atmosfera pelo País.





Bala de prata

Para o coordenador do Programa Política e Economia Ambiental do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV), Guarany Osório, todo esforço no combate às mudanças climáticas é bem-vindo, mas é preciso ter em mente que “não existe ‘bala de prata’” nesse assunto, ou seja, a abordagem para corrigir os rumos de empresas ou do setor público deve ser sistêmica. Uma das críticas de ambientalistas ao plano apresentado pelas gigantes do agro é a ausência de menções ao metano, um dos principais causadores do efeito estufa cuja emissão é ligada à atividade pecuária.

“Nunca vou criticar esse tipo de informação (plano das empresas), mas é preciso ter um pacote de medidas”, afirma Osório. " Qualquer inciativa, de empresas ou governo, deve vir com um pacote climático porque não existe ‘bala de prata’ para as mudanças climáticas.”

O pesquisador da FGV, que está em Sharm El Sheik, no Egito, diz que as empresas precisam olhar para as cadeias de produção para encontrar fontes de emissões passíveis de serem cortadas e para engajar seus fornecedores. “É preciso ter um olhar para o curto e o médio prazo também, mas uma empresa precisa olhar para sua cadeia e ver onde pode mudar”, afirma. “Para ser Net Zero é preciso um olhar sistêmico para a empresa e sua cadeia de valores.”

Sobre a emissão de metano do setor da pecuária e sua ausência de menções no plano apresentado pelas empresas, Osório vê uma lacuna difícil de ser sanada e cita como exemplo de uma visão sistêmica, do todo, um plano que a incluísse. Segundo ele, é preciso que as empresas pensem também, além do corte nas emissões, na remoção de carbono de atmosfera, e a melhor forma de fazer isso é por meio do reflorestamento.

Questão financeira

A redução no desmatamento é uma questão crucial para as empresas do setor. O que está em jogo é muito mais do que a mera reputação. No cenário do comércio exterior começam a surgir para países como o Brasil reações que vão além dos embaraços diplomáticos. Com índices de desmatamento crescentes durante o governo Jair Bolsonaro, reações econômicas começaram a surgir, como a que barra o acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

Uma resolução aprovada em setembro pelo Parlamento Europeu definiu as medidas a serem adotadas pela Comissão Europeia para proibir o ingresso no mercado do bloco de produtos associados ao desmatamento, particularmente soja, carne bovina, óleo de palma, cacau e café. Uma segunda resolução ampliou a lista de produtos para incluir couro, chocolate e móveis. Para especialistas do setor, novas medidas nesse sentido podem surgir em outros blocos econômicos.