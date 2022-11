Governo de transição ouve primeira cobrança ambiental na COP-27

Publicidade

Sharm El-Sheikh, Egito - Parte do que pode ser o núcleo ambiental do governo Lula se reuniu no espaço dedicado à sociedade civil brasileira na Conferência do Clima da ONU (COP-27), em Sharm El-Sheik, no Egito, nesta segunda-feira, 14, e já ouviu a primeira cobrança.

Deputada federal eleita por São Paulo Sonia Guajajara disse que os indígenas ainda esperam ser chamados pelo novo presidente para discutir os rumos da criação de um ministério para seu povo. O encontro também foi marcado pela entrega - a nomes como os das ex-ministras Marina Silva e Izabella Teixeira - de quase uma dezena de planos e propostas por representantes das principais entidades ambientalistas brasileiras.

Leia também Desafio de Lula em ‘onda rosa’ na América Latina é governar com País dividido e crise na economia

Sonia Guajajara

Segundo Guajajara, principal nome especulado para a pasta dos povos indígenas, o caminho deve ser a criação de um ministério, o que teria mais força e representatividade do que uma secretaria especial, informação que também tem circulado nos últimos dias. “Minha cobrança foi no sentido de que o povo indígena seja chamado para discutir como vai ser o funcionamento desse ministério”, disse ao Estadão. “Acho que uma secretaria não serve. E qualquer nome que esteja sendo especulado depende da aprovação da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil).”

O nome dela, no entanto, é o mais forte para assumir a pasta prometida por Lula ainda durante a campanha. A criação do ministério é vista como um passo importante na marcação de uma posição antagonista ao do governo de Jair Bolsonaro, criticado pelo desmonte dos órgãos de controle ambiental e também da Funai.

A futura parlamentar foi aplaudida por um auditório lotado e com pessoas sentadas no chão. No local se reuniram, além de Marina e Izabella, os senadores Randolfe Rodrigues e Eliziane Gama, os deputados Alessandro Molon, Joênia Wapichana e Rodrigo Agostinho, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, todos nomes ligados à pauta ambiental. A poucos metros estava um esvaziado pavilhão oficial do governo brasileiro.

Enquanto a montagem da nova gestão do Executivo federal se desenha, os nomes ligados ao núcleo ambiental esperam pelas indicações e desconversam sobre os rumos da área. “Vim para cá (Egito) na semana passada e não tenho acompanhado, quem está tratando disso é nosso futuro Vice-Presidente, Geraldo Alckmin”, disse Marina Silva.

Continua após a publicidade

Segundo a ex-ministra do Meio Ambiente e nome mais cotado para reassumir o posto “o governo pode muito, mas não pode tudo”, por isso a contribuição da sociedade civil é fundamental para a remontagem de uma política ambiental e para sua implantação.

Para Marcio Astrini, diretor do Observatório do Clima, uma das instituições a entregar suas propostas, a questão dos direitos indígenas é urgente no País e precisa ser enfrentada logo no início da próxima gestão. Representante da Coalizão Brasil Clima, Floresta, Agricultura, José Carlos da Fonseca também vê urgência. “Precisamos retomar a homologação das Terras Indígenas”, diz.

Também ex-ministra, Izabella Teixeira, conselheira da COP-27, relembrou que desde 2019 o Brasil ficou menor e dividido nas COPs e pediu que os pesquisadores e ambientalistas que deixaram o País por falta de oportunidades voltem.

Segundo ela, o mundo estará atento à passagem de Lula pelo evento a partir de quarta-feira e sua eleição coincide com um novo tempo nas relações econômicas e ambientais entre os países. “A partir do ano que vem vamos começar a ver a convergência da finança climática com a finança do desenvolvimento. É isso que está em discussão com a reforma do Acordo de Bretton Woods (que criou as bases para as regras financeiras internacionais, em 1944)”, disse.

* O jornalista viajou a convite do Instituto Clima e Sociedade (ICS)