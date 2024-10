Greta Thunberg é detida em manifestação contra subvenção de combustíveis fósseis

Thunberg, que já foi detida por desobediência civil em manifestações anteriores, foi levada pela polícia belga depois de se negar a abandonar o local, segundo a agência AFP.

A ativista de 21 anos integrava um grupo de manifestantes que se dividira depois do protesto organizado pelo movimento United for Climate Justice para pedir à União Europeia que encerre as subvenções de combustíveis fósseis.