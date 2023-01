ICMBio vai exonerar diretor-substituto que comandou programa de Ricardo Salles

BRASÍLIA - O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) vai exonerar Hiago Usliam Braz do cargo de diretor-substituto de Planejamento, Administração e Logística (Diplan) do órgão ambiental. Braz também deve deixar a Coordenação Geral de Planejamento e Gestão de Recursos Externos.

Conforme mostrou reportagem publicada ontem pelo Estadão, Braz foi nomeado no dia 13 de janeiro como diretor-substituto da Diplan do ICMBio. Servidor de confiança do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, Braz chegou a ocupar cargos de comando na cúpula do órgão durante a gestão de Salles e liderou o programa Adote Um Parque, iniciativa que Salles tentou emplacar como a principal marca de seu trabalho, apesar do fracasso total do programa.

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, debate papel do Brasil durante evento em Davos REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

Hiago Usliam Braz, que é técnico administrativo do ICMBio – um cargo básico no organograma do serviço público –, passou por diversas posições de destaque no instituto durante os anos de comando militar que imperou no Chico Mendes.

Em março de 2021, ao convidar empresas para assumirem as unidades de conservação federal que são administradas pelo ICMBio, Braz disse o seguinte: “Sou secretário do programa Adote um Parque. É uma enorme honra fazer parte desse grupo e espero que seja um projeto de imenso sucesso no ICMBio e para o Ministério do Meio Ambiente.”

Acontece que o programa Adote um Parque é visto pela equipe da ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, Marina Silva, como mais uma medida do governo Bolsonaro que pretendia esvaziar o poder de gestão e de fiscalização do ICMBio em suas unidades de conservação.

Após a publicação da reportagem, o ICMBio declarou o titular da Diretoria de Planejamento, Administração e Logística (Diplan) é o servidor público Gustavo Costa Rodrigues, “que estava de férias até a presente data”. Segundo o órgão, Hiago Usliam Braz assumiu o posto “em virtude de seu substituto ter sido exonerado” e que o objetivo era “evitar descontinuidades dos serviços” prestados pela diretoria. “Com o retorno do titular, Braz será dispensado da função. O Instituto segue em sua reorganização”, declarou o ICMBio.

Não se trata, porém, de ser apenas dispensado porque o diretor titular retornou. Na prática, Braz deixa de ser o diretor substituto e outro nome deve ocupar essa posição, para assumi-la quando isso for necessário.

O ICMBio é o órgão federal responsável por cuidar das unidades de conservação federais. Para escolher o presidente efetivo do órgão, a ministra Marina Silva decidiu fazer um tipo de concurso interno, conhecido como “Comitê de Busca”. Na prática, será feita uma pesquisa interna com os servidores, para encontrar o melhor nome entre os funcionários. A escolha de potenciais presidentes vai se basear em uma análise preliminar de currículo e, na etapa seguinte, aqueles que forem escolhidos passarão por uma votação.