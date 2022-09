Influenciadoras digitais dão espaço a causas ambientais nas redes sociais

Talvez o que venha a sua mente quando pensa em um evento que reúne influenciadoras digitais de moda e estilo de vida seja uma aglomeração de “ring lights” ou compartilhamento de dicas de “look” e maquiagem. No entanto, não se restringe a isso. Sustentabilidade e preservação ambiental também podem ganhar – e ganham – espaço. Prova disso é o QG Fhits, organizado pela empresa Fhits – plataforma que reúne e mentora influenciadoras digitais –, que começou na quinta-feira e se encerra neste domingo, 4.

O primeiro dia do evento foi marcado por uma roda de discussão sobre sustentabilidade. “Eu tento fazer uma conexão entre as coisas, porque o influenciador digital de moda tem muito poder, só que só usa isso para falar de moda. E se ele usar essa conexão para falar de outras coisas?”, indaga Alice Ferraz, fundadora da Fhits e colunista do Estadão.

Leia também Invasor da Amazônia em rios paulistas, pirarucu provoca corrida de pescadores no norte de SP





As três irmãs por trás do perfil Verdes Marias buscam ensinar as pessoas mais sobre sustentabilidade 'sem chatice' Foto: Leon Ferrari/Estadão

Enquanto os ambientalistas convidados apresentavam mais sobre suas causas e davam dicas de como abordar o tema nas redes, as influenciadoras, atentas, gravavam e replicavam o conteúdo nos perfis delas. Essa é a proposta de um evento phydigital (junção das palavras físico e digital): amplificar os ensinamentos e extrapolar o espaço dentro de quatro paredes no Shopping Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, onde é realizado o evento.

“Essa aproximação com os influenciadores pode ser o grande segredo para a gente conseguir tocar as pessoas dentro das cidades”, destaca Felipe Martins, ambientalista e criador de conteúdo. ”Hoje, essa questão mandatória, se não nos preocuparmos efetivamente com o que está acontecendo neste planeta, vamos enfrentar – e já estamos enfrentando mudanças climáticas de uma magnitude…”, afirma Roberto Klabin, fundador das ONGs S.O.S. Mata Atlântica e S.O.S. Pantanal. “Eu conclamo vocês a realmente buscarem causas e usar esse poder de comunicação e convencimento para que as pessoas acordem para isso.”

Não se trata, é claro, delas mimetizarem o comportamento dos ambientalistas nas redes. “A gente sabe que o mundo do influenciador tem de ser otimista”, comentou Nathalie Gil, CEO da ONG Sea Shepherd Brasil. “Em vez de ficar falando sobre os problemas, a gente pode falar sobre soluções que já existem”, sugere.

Continua após a publicidade

SEM CHATICE

Para algumas influenciadoras, isso já é uma realidade. As irmãs Mariana Moraes, de 38 anos, Maria Carolina, de 37, e Maria Clara, de 35, responsáveis pelo perfil Verdes Marias (@verdesmarias), aproveitaram a roda de conversa para compartilhar sobre a própria experiência com as colegas. Elas se propõem a ajudar os mais de 40 mil seguidores a terem uma vida mais sustentável “sem chatice”. “Uma microrrevolução que fez diferença na vida das três foi vivenciar as coisas. Essas pequenas experiências, como ir num parque nacional, começa a fazer com que a gente retire essa barreira de que ‘vivemos em uma cidade e nada nos impacta’”, sugeriu Mariana para a plateia.

Ao Estadão, elas afirmam que abriram o perfil nas redes sociais após perceberem como muitas pessoas tinham interesse em mudar os hábitos, mas não sabiam por onde começar. Com dicas sobre brechós, compostagem e uso de escovas de bambu, as três buscam mostrar um caminho possível.

Maria Clara, a mais nova, é a prova viva de que é possível. Antes de se engajar no perfil, ela se considerava nada sustentável. “Como ex-patricinha, ex-consumista, ex-inimiga do meio ambiente, virei uma grande apaixonada. Hoje, faço pós-graduação em meio ambiente e sustentabilidade e mostrei como essas pequenas mudanças transformam até o nosso voto, até as grandes ações.”

As três também buscam mostrar que falar de sustentabilidade não é brega. “A gente trouxe o ecosexy”, brincam.

Continua após a publicidade

O ator e influenciador Klebber Toledo também busca inserir a pauta nas suas redes. Mistura o conteúdo de publicidade, das marcas de que é parceiro, com registros sobre os projetos sociais e ambientais de que participa. “Você ser um influenciador expressivo e não trazer nada de melhor para o futuro e para sua comunidade, você está sendo destrutivo, de um certa forma”, avalia.

DA FLORESTA

Não tem como falar sobre sustentabilidade e meio ambiente sem pensar nos povos indígenas. “Hoje em dia se fala muito sobre a mudança climática. Dentro da cidade a gente não sente isso, mas quem está na floresta sente”, afirma a influencer Kena Marubo, de 23 anos, do Vale do Javari (AM). No perfil @kena_marubo, ela compartilha com os seguidores mais sobre a cultura e costumes da etnia Marubo.

A influencer indígena Kena Marubo, do Vale do Javari, que compartilha sobre a rotina e cultura de sua etnia com mais de 24 mil seguidores

Kena enxerga as redes sociais como um vetor da “luta indígena” e um espaço onde é possível combater estereótipos – que ela recebe, às vezes, na forma de hate. ”Quando a gente está nas redes, recebemos muitas críticas. ‘Índio tinha que estar no mato’. ‘Índio tinha que estar pelado’.”

É por isso que ela incentiva as pessoas a seguirem influenciadores indígenas. “Para pararem de estereotipar.”