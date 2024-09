Inmet dispara alerta vermelho para onda de calor em SP

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, de “grande perigo”, para onda de calor em São Paulo; Rio de Janeiro; sul e oeste de Minas Gerais; e parte do Paraná, do Mato Grosso do Sul e de Goiás. Há dois dias, a capital paulista enfrenta recordes de temperaturas máximas.

PUBLICIDADE O Inmet alerta que essas regiões se encontram em cenário de temperaturas 5ºC acima da média há mais de cinco dias, conferindo risco à saúde. Nas últimas semanas, a combinação de baixa umidade com calor acima da média tem causado aumento de incêndios, elevado a poluição do ar e também a incidência de problemas respiratórios. O País sofre com a pior estiagem das últimas sete décadas desde o início da série histórica da medição federal. A cidade de São Paulo bateu dois recordes seguidos de maior temperatura máxima já registrada no ano nesta terça, 22, e na quarta-feira, 25 (com 35,4ºC e 35,9ºC).

A expectativa da empresa de meteorologia Climatempo é de um novo recorde nesta quinta, 26, com 37ºC de temperatura máxima registrada.

Alerta de grande perigo (em vermelho) para onda de calor do Inmet abrange parte das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Cor amarela indica risco de tempestades. Frente fria passa pelo Sul e avança sentido o Mato Grosso. Foto: Reprodução/Inmet

O Inmet recomenda que a população que vive na área de grande risco de onda de calor, assim como a de perigo (em laranja no mapa), beba bastante líquido, use hidratante para a pele, umidifique o ambiente e evite atividades físicas e exposição solar nas horas mais quentes do dia.

A região de São José do Rio Preto, Araçatuba e Ribeirão Preto, no interior paulista; Uberlândia, em Minas Gerais; e Caldas Novas e Goiânia, em Goiás, são os locais com menores índices de umidade relativa do ar, ficando em menos de 12%. “Grande risco de incêndios florestais e à saúde (doenças pulmonares, dores de cabeça e etc)”, diz o alerta do Inmet para esses locais.

Em casos de incêndio, é necessário acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (193). A Defesa Civil orienta a população a tomar cuidado com bitucas de cigarro e não atear fogo em lixo ou outros materiais, pois faíscas se alastram mais facilmente com o tempo seco.

Tempestades no Sul e no Mato Grosso

O instituto também vê perigo potencial (em amarelo) para tempestades no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rondônia e algumas regiões a oeste do País. Uma frente fria avança pelo Sul e, em choque com o ar quente da onda de calor, deve causar instabilidades, com risco de chuva de granizo, raios e ventos fortes, segundo a Climatempo.

A previsão é de chuva a partir desta quinta-feira no Sul do País e no fim de semana no Centro-Oeste. As temperaturas caem nestes lugares e também em São Paulo, onde as mínimas devem ficar entre 15ºC e 16ºC no fim de semana, com máximas entre 21ºC a 22ºC no sábado e em torno de 25ºC no domingo.

O calor voltará a essas regiões, no entanto, na semana que vem. “Ar muito quente retorna com forte a intenso calor”, diz a MetSul. No Norte e Nordeste, as condições de calor permanecem ao longo dos próximos dias.