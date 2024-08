Inmet emite alerta vermelho de ‘grande perigo’ para onda de calor; veja locais atingidos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta quarta-feira, 21, alerta de “grande perigo” devido ao calor intenso que até a sexta-feira, 23, vai atingir regiões do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste do Brasil.

Segundo o instituto, as temperaturas elevadas serão sentidas em:

Mato Grosso

Goiás

Minas Gerais

Santa Catarina

Mato Grosso do Sul

São Paulo (menos a capital, a região metropolitana e o litoral)

Paraná

Nessas localidades, a temperatura estará cinco graus mais elevada do que a média durante período de mais de cinco dias. Esse alerta vigora até o meio-dia de sexta-feira, 23.

Mapa mostra regiões que serão atingidas por onda de calor até sexta-feira. Foto: alertas2.inmet.gov.br

Outro alerta emitido pelo Inmet vale apenas para quinta-feira, entre 11h e 19h, e diz respeito à baixa umidade do ar numa extensa área que abrange trechos de 13 Estados, além do Distrito Federal. Segundo o instituto, há "perigo potencial" porque a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 30% nesse trecho do País, durante essas oito horas.

O Inmet recomenda beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.