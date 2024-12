Inmet emite alerta laranja para tempestade em 7 Estados; veja locais atingidos

Como mostrou o Estadão, a capital paulista deve começar a enfrentar fortes chuvas e ventos já na tarde desta segunda-feira. O motivo é uma frente fria que avança do Sul do País em direção ao Sudeste. A temperatura também deve cair: previsão de mínima de 18ºC e máxima de 22ºC no fim da noite de terça-feira e de 17ºC e 20º em toda a quarta.

“Essa condição meteorológica aumenta o risco para quedas de árvores, formação de alagamentos intransitáveis, bem como deslizamentos de terra, desabamentos e transbordamentos de rios e córregos da região”, afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE).