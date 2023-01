‘Insistir no legalmente vinculante pode matar o acordo de Paris’, diz Robert Stalins

PARIS - Insistir que Paris resulte em um acordo legalmente vinculante em sua totalidade, o que exigiria ratificação do Congresso dos Estados Unidos, pode matar o acordo de Paris. A opinião é de Robert Stalins, professor de negócios e governo da Universidade de Harvard e diretor do Projeto de Harvard para Acordos Climáticos. Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, ele defende um formato misto para o acordo.

Negociadores americanos e o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry causaram apreensão nas duas últimas semanas sobre o futuro da Conferência do Clima ao dizerem que o acordo que sair de Paris não será legalmente vinculante. Isso poderá bloquear as negociações?

Exigir metas legalmente vinculantes mataria o acordo de Paris. Forçar um acordo de tal natureza, que requereria uma ratificação do Senado americano, demonstraria uma extraordinária falta de visão, assim como uma extraordinária falta de memória do que foi o Protocolo de Kyoto e falta de conhecimento sobre a situação política atual em Washington. O protocolo de Kyoto, de 1997, foi rejeitado pelo Senado americano por 95 a zero, durante uma época muito menos polarizada politicamente.

Qual, então, seria um formato que todos poderiam abraçar?

A melhor estrutura legal, na minha opinião, seria que, em termos macros houvesse um acordo legalmente vinculante que dissesse, por exemplo, que cada país tem de submeter sua INDC (pacote de metas de redução de emissões), revisá-la e renová-la periodicamente, mas as INDCs, propriamente ditas, que são metas individuais de cada país, não seriam legalmente vinculantes.

Qual seria um bom resultado para Paris? E o que na prática vai ser entregue?

Fiz uma lista de cinco elementos chaves para o acordo que, se forem todos alcançados, constituiriam um excepcional sucesso para a 21.ª Conferência das Partes: 1) O acordo tem de incluir pelo menos 90% das emissões globais no conjunto de INDCs que foram submetidas (esse item certamente será alcançado; 2) Tem de estabelecer requisitos de prestação de informações e transparência; 3) Começar a criar um sistema para financiar a adaptação às mudanças climáticas e a mitigação: o famoso compromisso de US$ 100 bilhões; 4) Que os países concordem em retomar as negociações periodicamente, a cada 5 anos, para revisitar a ambição e a estrutura dos INDCs. (é provável que esses três pontos sejam atingido; 5) Que os países coloquem de lado desacordos improdutivos, como acho que é o caso do acordo “legalmente vinculante”. Eu só posso esperar que os delegados percebam a inutilidade de prosseguir com isso. Se ocorrer dessa forma, minha previsão é de que Paris seja um sucesso.