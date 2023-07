O longo caminho para a Reforma Tributária 3S -- Saudável, Solidária e Sustentável

Por IDS Brasil

Ainda há muito a ser feito para o Brasil conseguir um sistema tributário realmente democrático e sustentável

Durante mais de 30 anos, governos e sociedade debateram a realização de uma reforma tributária no Brasil. De início, o objetivo principal seria tornar o sistema de arrecadação de impostos mais racional e eficaz para o país. No entanto, a história não para e, nesses 30 anos, o mundo acordou para outras pautas sociais e ambientais e o debate passou a abordar como a revisão do sistema tributário poderia ajudar o Brasil a ser mais saudável, solidário e sustentável, por meio do direcionamento de subsídios ou sobretaxas embutidos nos impostos.

Finalmente a reforma tributária recebeu sinal verde no Congresso Nacional e conseguiu ultrapassar a etapa da Câmara dos Deputados, seguindo para mais um escrutínio no Senado da República. É um processo longo e que não se encerrará na votação dos senadores ainda este ano. Caso algo seja alterado, o texto retornará à Câmara para uma nova votação. E, mesmo depois de superadas essas fases, ainda haverá muito a ser feito. Vários artigos da reforma terão de ser regulamentados por meio de legislação complementar.

Entre esses artigos estão alguns que são centrais para o equilíbrio social, econômico e ambiental da reforma:

Definição das alíquotas - O governo ainda vai definir quais serão as alíquotas que vão incidir sobre os mais diversos setores, produtos e serviços;

Itens da cesta básica isentos - O texto construído na Câmara estabelece a criação de uma cesta básica nacional, cujos produtos terão alíquota zero. No entanto, o governo ainda precisa definir quais são os produtos dessa cesta que terão alíquota zero. Essa é uma questão que afeta diretamente a saúde pública;

Imposto Seletivo (IS) - A função do Imposto Seletivo será regulatória. O novo tributo vai incidir sobre itens que o governo deseja coibir o consumo e que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente;

Fundo Regional - Como os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), que receberá aportes do governo federal para Estados e municípios, serão distribuídos;

Fundo do Amazonas - O texto aprovado prevê a criação de um fundo específico para o desenvolvimento do Estado do Amazonas, que também será bancado pela União. Não há estimativa de custo para esse novo fundo.

O texto que está em gestação no Congresso contém avanços relevantes em termos de modernização do sistema tributário e perpassa alguns pontos estruturantes em relação a preocupações sociais e ambientais, porém a sociedade e as organizações mobilizadas para pressionar por uma reforma tributária de caráter democrático e sustentável ainda não podem baixar a guarda. Há muito o que fazer durante a etapa de apreciação do texto pelo Senado Federal e, depois, durante os debates sobre a regulamentação de diversos pontos que serão deixados para leis complementares.

Continua após a publicidade

Conselho Federativo

Uma das preocupações do IDS, abraçada por muitas organizações sociais, é a necessidade de se reestruturar o pacto federativo, estabelecendo um novo equilíbrio entre os entes da República. A reforma tributária chega a tangenciar essa demanda, ao estabelecer o Conselho Federativo. Essa entidade é uma espécie de Câmara de Compensação para a arrecadação dos novos impostos, entretanto carrega o vício de não incorporar membros da sociedade civil em seus quadros.

A nova estrutura tributária prevê a unificação de impostos dos três níveis - federal, estadual e municipal -, criando a necessidade de uma instância de partição desses recursos. A reforma prevê que os tributos federais (IPI, Cofins e PIS) serão unificados no CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços -, e que os impostos estaduais e municipais (ICMS e ISS) serão unificados no IBS - Imposto sobre Bens e Serviços.

A divisão da arrecadação do IBS entre Estados e municípios será função do Conselho Federativo, com representação dos 26 Estados e do Distrito Federal e de organizações representativas dos municípios. Sem representação da sociedade civil.

Essa participação seguirá sendo uma demanda forte da sociedade civil. A representação no Conselho Federativo é importante para que questões que extrapolam a burocracia tributária e impactam a sociedade ou o ambiente sejam levadas em consideração nas decisões do colegiado.

Impostos pela segurança climática

Outro ponto que também merece destaque especial para ser apresentado ao Senado: não há no texto da reforma tributária nenhuma menção às mudanças climáticas e aos desafios que essa transformação planetária já impõe ao país.

Continua após a publicidade

Um estudo realizado pelo professor Paulo Saldiva, em parceria com a Universidade de São Paulo, calculou o custo das mudanças climáticas nos últimos 20 anos no Brasil, que não é pequeno: são cerca de US$ 100 bilhões, o que dá uma média de US$ 5 bilhões por ano. Há outros estudos que apontam perdas trilionárias para a América do Sul. Se não forem controladas, as mudanças climáticas poderão levar a perdas econômicas de US$ 17 trilhões na região, entre 2021 e 2070, indica um estudo da Deloitte, lançado durante o Fórum Econômico Mundial 2022, em Davos, na Suíça.

Portanto, ainda há um longo caminho e muito a ser trabalhado para que o Brasil, de fato, consiga estar tranquilo em relação à distribuição de seus recursos tributários de forma justa, Saudável, Solidária e Sustentável. A mobilização continua!

(IDS Brasil)