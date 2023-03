Por uma reforma tributária Saudável, Solidária e Sustentável

No contexto do debate sobre a reforma tributária no Congresso Nacional, mais de 70 organizações da sociedade civil lançam o Manifesto pela Reforma Tributária 3S: Saudável, Solidária e Sustentável. O documento foi entregue aos relatores da reforma tributária, os deputados Aguinaldo Ribeiro e Reginaldo Lopes, em ato simbólico em frente ao plenário 2 do Anexo II da Câmara dos deputados. E está disponível para download e acesso no site: https://pelacidadania.org.br/reforma-tributaria-3s . O manifesto convoca parlamentares e integrantes do governo a considerarem a reforma tributária como uma oportunidade para proteger o meio ambiente, a saúde da população e corrigir parte das graves desigualdades e distorções do atual sistema tributário. As propostas contidas no documento pretendem, dentre outras medidas, desincentivar o consumo e a produção de produtos que causam males à saúde e ao meio ambiente, e tornar mais progressivos os impostos sobre renda e patrimônio.

O Coordenador do GT da reforma tributária, Reginaldo Lopes (MG), recebendo em mãos o manifesto 3S. Foto: Matheus Lima

"A atual discussão da reforma tributária, se conduzida com base nas melhores práticas internacionais e priorizando o interesse público, pode trazer enormes ganhos para as agendas de saúde e sustentabilidade", afirma trecho do manifesto. No entanto, é fundamental que o debate avance para além da simplificação da tributação sobre o consumo e, também, enfoque a taxação das altas rendas e grandes riquezas, protegendo o bem-estar da população, estimulando a atividade econômica, o desenvolvimento sustentável, assegurando sua competitividade e contribuindo para a redução de desigualdades.

Entre as organizações signatárias do manifesto estão Oxfam Brasil, Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), Inesc, ACT Promoção da Saúde, Instituto Ethos, Fenafisco, Abrasco, Idec, WWF Brasil, Fian Brasil, Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps), Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Transparência Brasil, Actionaid, entre outras.

Organizações da sociedade civil na entrega do manifesto. Foto: Matheus Lima

Apelidada de 3S, a proposta é tridimensional e busca oferecer uma contribuição para que o texto na reforma esteja alinhado com os dispositivos da Constituição Federal de 1988, dando prioridade à erradicação da pobreza, à redução das múltiplas desigualdades brasileiras e aos compromissos internacionais assumidos para o clima e o meio ambiente e na proteção da saúde da população brasileira.

A questão da reforma tributária tem relação com os gastos públicos e, também, com a estrutura tributária vigente, que concentra a arrecadação no nível Federal e depois tem de redistribuir para Estados e Municípios. Além disso, a cascata tributária recai com maior rigor sobre a classe média e nos impostos sobre consumo (o que impacta fortemente os mais pobres).

Outra questão importante para o combate às desigualdades e para a prosperidade social e econômica é aproveitar o momento para uma revisão do Pacto Federativo, estabelecendo uma nova e mais democrática divisão dos recursos gerados pela sociedade brasileira entre os entes da Federação.

Diferentes acordos internacionais, como o Acordo de Paris, a Nova Agenda Urbana e a Agenda 2030, aprovados pelo Estado brasileiro, reconhecem a centralidade ou importância dos governos locais, seja para o processo de adaptação e mitigação em relação à mudança climática, enfrentamento da pobreza e gestão participativa, seja para a promoção de qualidade ambiental.

Neste momento, a reforma tributária ganha destaque nas falas do ministro Fernando Haddad, para quem o Brasil precisa de um equilíbrio fiscal e tributário que garanta a expansão dos direitos universais em educação, saúde, habitação e tudo o mais que representa a qualidade de vida para os cidadãos. O momento é excelente para trazer à tona a Reforma Tributária 3S. Há, no Congresso, uma série de projetos de lei que apontam para uma reforma alinhada com os compromissos internacionais do Brasil com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e muito mais.

Para garantir qualidade em uma reforma tributária, prometida por Haddad ainda para este semestre, é preciso que se debruce sobre as diversas propostas já existentes e retire delas o melhor já pensado, aliado à modernidade de uma visão 3S (Saudável, Solidária e Sustentável) que vai muito além do ambiental, com forte lastro social e uma economia inclusiva e de baixo carbono.

Reforma Tributária 3S - Saudável, Solidária e Sustentável

Desde muito tempo, os diagnósticos sociais e ambientais mostram que há uma relação direta entre os padrões de produção e consumo e impactos negativos ambientais e na saúde da população. Uma reforma tributária com responsabilidade ambiental e social deve penalizar produtos que agridem a natureza e a saúde pública e reduzir o impacto tributário sobre o consumo de produtos neutros ou benéficos para a natureza e para a saúde das pessoas.

Dados do Senado Federal mostram que a tributação sobre bens de consumo representa 43% da arrecadação nacional, com impacto perverso sobre os mais pobres, uma vez que a alíquota sobre os produtos são as mesmas, não importando a faixa de renda dos consumidores. Nos países da OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) a média geral é de 33%, sendo que nos Estados Unidos o imposto sobre consumo está em média em 17,5%. Uma reforma tributária com foco no combate à desigualdade, na qualidade ambiental e da saúde pública precisa, necessariamente, lançar uma perspectiva crítica sobre as alíquotas que incidem sobre o consumo das famílias.

Outra distorção do cenário tributário brasileiro é o fato de que em 1996 o país parou de tributar os sócios e acionistas que recebem lucros e dividendos de empresas. O Brasil faz parte de um reduzido grupo de nações que não taxam essa renda paga a pessoas físicas. No grupo, figuram ainda países como Estônia e Letônia. É fundamental que o debate sobre a Reforma Tributária avance para além da simplificação da tributação e, também, enfoque a taxação das altas rendas e grandes riquezas.

O momento é excelente para focar em uma Reforma Tributária, que carregue em seu bojo os 3S: Saudável, Solidária e Sustentável. Há, no Congresso, uma série de projetos de lei que apontam para uma reforma alinhada com os compromissos internacionais do Brasil com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e muito mais.

Entre as propostas para uma Reforma 3S estão:

Saudável

Instituição de tributo federal para alimentos ultraprocessados, álcool, tabaco e agrotóxicos, produtos nocivos e que impactam negativamente a saúde pública e sobrecarregam o SUS. Essa medida é recomendada pela OMS e pelo Banco Mundial como a melhor relação custo-benefício para a redução do consumo, doenças e mortes relacionadas.

Adoção da vinculação dos recursos arrecadados para o SUS.

Eliminação de subsídios concedidos aos setores relacionados à comercialização de produtos que causam malefícios à saúde.

Criação de estímulos fiscais para a produção e comercialização de alimentos saudáveis.

Solidária

Tributação da Renda da Pessoa Física: correção de mecanismos que conferem tratamento especial à renda dos mais ricos, bem como revisão da alíquota máxima do IRPF ser de, apenas 27,5%.

Tributação da Riqueza e Patrimônio: regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) (aprovado na Constituição de 1988); para a ampliação da progressividade do Imposto Sobre a Herança (ITCMD); para o Imposto Territorial Rural (ITR); e para o Imposto Sobre Propriedade de Veículos (IPVA), ampliando-se a sua base de incidência para aeronaves e embarcações (atualmente isentas).

Tributação Sobre Bens e Serviços e sobre a folha de pagamento: simplificação da tributação sobre o consumo e mudança na tributação sobre a folha de pagamento, custo das empresas que é transferido para o consumo.

Financiamento da Proteção Social: Para evitar que esta mudança coloque em risco as fontes de financiamento da Educação e das políticas que integram a Seguridade Social, a "Reforma Tributária Solidária, Justa e Sustentável" prevê a readequação da estrutura de vinculações quanto a instituição de contribuições sociais que incidam

Sustentável

Garantir princípios socioambientais no regime tributário integrando : Os princípios da prevenção, poluidor-pagador e do protetor-recebedor.

Melhorar a governança climática e socioambiental local - Criar mecanismo de compensação e transferência financeira aos municípios (inspirado no ICMS Ecológico) que estimulem bons resultados em governança climática e socioambiental local, considerando: indicadores de biodiversidade (terras indígenas, unidades de conservação e remanescente de vegetação nativa), melhorias nos indicadores de saneamento e gestão de resíduos sólidos, e desempenho na gestão, mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Fomentar o desenvolvimento regional sustentável, o combate às desigualdades sociais e regionais e a integração nacional por meio do fomento direto a atividades produtivas ou investimentos em infraestrutura econômica sustentáveis.

Garantir a plena municipalização do Imposto Territorial Rural (ITR) e com as Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)

Uso do Solo incentiva o uso produtivo e sustentável da terra.

Transformar a CIDE Combustíveis em CIDE Carbono ou CIDE Ambiental para combater a emissão de poluentes, defender o meio ambiente e assegurar estabilidade climática.

Assegurar tratamento diferenciado a produtores e prestadores de serviços que contribuam com o clima e a sustentabilidade no Brasil com a criação de um Cadastro Nacional de Atividades Verdes - "CNAE Verde".

Revisar e reduzir gradualmente os subsídios a atividades poluentes, principalmente os subsídios aos combustíveis fósseis.

Mais subsídios sobre as propostas:

Manifesto pela Reforma Tributária 3S

Para aderir, preencha por favor o formulário no link abaixo:

