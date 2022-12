Metano na pecuária; baixe o e-book

A 26ª Conferência das Partes (COP-26) - órgão decisório da Conferência - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima -, realizada em 2021, marcou o início de um movimento global. Mais de 100 países, inclusive o Brasil, concordaram com a importância de reduzir as emissões mundiais de metano em 30% até o ano de 2030. Esse número aumentou em 2022, na 27ª edição da COP, e já são mais de 150 as nações alinhadas ao objetivo. As metas não são nacionais, mas sim globais. O que significa que cada país precisa desenvolver suas ações para colaborar com esse grande objetivo internacional, considerado fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas.

O setor agropecuário, como ficou evidente no Fórum Metano na Pecuária, realizado em maio na cidade de São Paulo, não apenas assume a responsabilidade diante do desafio, como também faz um esforço mundial para se tornar parte da solução. Muita ciência de qualidade vem sendo gerada nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Existem muitos caminhos que já são trilhados para a redução das emissões de metano por parte dos animais e a ampliação da produtividade do setor.

É nesse cenário que o Estadão Blue Studio, em parceria com a JBS e com a Silva Team, apresenta o e-book “Metano na pecuária: o caminho para a neutralidade climática”. Clique aqui para baixar.