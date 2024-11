Nova ferramenta de alerta para temporais será testada no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul pretende testar neste sábado, 30, um novo sistema de alerta para grandes tempestades, que funcionará via rede de sinal de telefonia em todos os celulares com chip no Estado. A ferramenta foi criada em uma parceria do governo gaúcho com a Defesa Civil Nacional e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

PUBLICIDADE O objetivo é evitar mortes em casos de grandes enchentes, como ocorreu em maio deste ano. Na ocasião, ao menos 169 pessoas morreram no Rio Grande do Sul em decorrência da chuva. “Será utilizado apenas em casos de desastres extremos ou severos, que envolvam risco iminente à população”, diz a Defesa Civil do RS. A população não precisará se cadastrar para receber os alertas e eles serão recebidos mesmo que o telefone esteja configurado para o modo silencioso ou sem créditos.

Em maio de 2024, praticamente todo o Estado do Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água. Na foto, operação de resgate com o helicóptero do Corpo de Bombeiros na Região Metropolitana de Porto Alegre durante as enchentes. Foto: Lauro Alves/Secom Rio Grande do Sul

Neste sábado, todos aqueles que estiverem na região das 36 cidades escolhidas para o teste receberão o alerta. A Defesa Civil orienta que população fique tranquila, pois trata-se de uma demonstração da nova ferramenta e não de um alerta para possível desastre.

O primeiro alerta será enviado às 15h para o primeiro lote de municípios: Alegrete, Dom Pedrito, Itaqui, Quaraí, Rosário do Sul, Uruguaiana, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Pântano Grande, Capão do Leão, Pedro Osório, Pelotas e São Lourenço do Sul;

para o primeiro lote de municípios: Alegrete, Dom Pedrito, Itaqui, Quaraí, Rosário do Sul, Uruguaiana, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Pântano Grande, Capão do Leão, Pedro Osório, Pelotas e São Lourenço do Sul; O segundo envio está previsto para as 15h05 e inclui: Porto Xavier, Porto Mauá, Barra do Guarita, Iraí, Caxias do Sul, São Vendelino, São Sebastião do Caí, Estrela, Encantado, Cruzeiro do Sul, Muçum, Eldorado do Sul, Igrejinha, Itati, Maquiné, Montenegro, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Parobé, Rolante, São Jerônimo, Três Coroas e Três Forquilhas.

“Durante o exercício, os telefones vão vibrar e emitir um sinal sonoro de um bipe contínuo com duração de cerca de 10 segundos. A mensagem de texto do alerta vai se sobrepor ao conteúdo que estava sendo visualizado na tela, e o cidadão só conseguirá continuar utilizando o telefone depois que visualizar o conteúdo da mensagem”, diz a Defesa Civil do Estado.

O texto da mensagem que será enviada neste sábado é: “Defesa Civil: DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de Emergência no RIO GRANDE DO SUL. Mais informações, consulte o site DEFESA CIVIL ALERA”. De acordo com a pasta estadual, a mensagem tem formato simples por conta do número limitado de caracteres do sistema de alerta.

Após esta fase de teste, o sistema ficará disponível para ser utilizado em casos de risco de desastres em todo o território do Rio Grande do Sul a partir de 4 de dezembro. Os alertas devem emitidos sempre regionalmente, a depender das condições meteorológicas de cada local.