Novo ciclone extratropical deve atingir Rio Grande do Sul e Santa Catarina; saiba quando

A temporada de ciclones extratropicais no sul do País não acabou. Pouco menos de um mês desde que o Rio Grande do Sul teve que lidar com fortes chuvas e ventos na região, o que levou à destruição e morte, a previsão é de que um novo ciclone atinja o Estado a partir de sexta-feira, 7. Desta vez, Santa Catarina também será impactado. O evento deve durar até domingo, no máximo, a depender das condições que se apresentarão.

De acordo com o Climatempo, este ciclone não deve ser tão forte como o de meados de junho. “Mesmo assim, entre os dias 7 e 8 de julho a passagem de uma frente fria e posteriormente a formação deste ciclone extratropical poderão causar grandes volumes de chuva, de 100 mm a 150 mm, na região da Grande Porto Alegre, na Serra Gaúcha e litoral norte do Rio Grande do Sul e também em áreas do sul e do leste de Santa Catarina, incluindo a serra e catarinense e a Grande Florianópolis”, diz.

Chover 100 a 150 mm significa que, em 48 horas, deve cair ao menos 50% da média de chuva normal para julho nestas áreas. Por isso, a recomendação é de que a população do leste/nordeste do Rio Grande do Sul e do sul e do leste de Santa Catarina esteja preparada para lidar com esse grande volume de chuva e com rajadas de vento. Pessoas que vivem em áreas de extremo risco devem deixar o local, se possível, ou procurar a Defesa Civil da sua cidade ou Estado no primeiro sinal de perigo.

Ciclone causou estragos em cidades gaúchas no mês passado Foto: Ruan Nascimento/Prefeitura de Taquara - 16-06-2023

Rio Grande do Sul

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a partir de sexta-feira, 7, já podem haver transtornos relacionados ao grande volume de chuva, que começa a cair já nesta quarta-feira e aumenta de intensidade ao longo da semana. “Os volumes devem variar entre 40 e 60mm/dia. Com o ciclone, os ventos também ganham força e sopram com velocidades dos 70 aos 90 km/h nas áreas do Leste e Nordeste gaúcho”, informa.

O órgão diz que no domingo, 9, o tempo volta a ficar firme, mas as temperaturas entram em declínio por conta do afastamento do ciclone. “Defesa Civil do RS e a Sala de Situação do Estado permanecem monitorando 24h. Qualquer atualização deste evento será informado. Continue acompanhando”, diz. Os cidadãos serão informados pelos canais oficiais no Instagram, no Twitter e no site da Defesa Civil do RS. Em casos de emergência, a população deve ligar 190 ou 193.

Em 17 de junho, o ginásio de esportes de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, recebeu centenas de desabrigados por conta de ciclone. Foto: Luciano Nagel/ Estadão

Santa Catarina

Na quinta-feira, 6, há chances de nevoeiro em toda Santa Catarina e geada na serra catarinense, segundo a Defesa Civil do Estado. Já a partir da noite de sexta, pode haver rajadas de ventos de 40 a 70 km/hr em áreas do Grande Oeste, com um “risco baixo para ocorrências relacionadas aos ventos nesta área”.

A organização diz que segue monitorando as condições climáticas na região e que emitirá alertas caso a noção de risco seja agravada. A população pode acompanhar os comunicados oficiais pelo Instagram e site da Defesa Civil de SC. Em casos de emergência, o 199 aciona a Defesa Civil do Município, o 190 a Polícia Militar, o 193 o Corpo de Bombeiros e o (48) 3664-7000 a Defesa Civil Estadual.