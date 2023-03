O futuro se define hoje

Especial Carbono Zero Foto: Freepik

O mundo caminha para uma catástrofe ambiental, mas ainda é possível evitar o pior cenário. Esse foi o recado do relatório final do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), divulgado em 20 de março. O grupo de 278 cientistas oriundos de 65 países, reunido pela Organização das Nações Unidas (ONU), já vinha deixando claro o nível de emergência que a crise climática exige. Agora, no sexto e último relatório, todos os estudos foram consolidados para fornecer uma visão panorâmica, que deverá ser a grande baliza para ações ao longo da próxima década.

Manter o aquecimento global limitado a 1,5oC acima dos níveis pré-industriais, conforme estabelecido em 2015 pelo Acordo de Paris, segue sendo essencial. Mesmo que essa meta seja cumprida – cenário que vem se tornando cada vez menos provável a cada mês que passa sem que os avanços ocorram no ritmo necessário –, parte das mudanças climáticas já é irreversível. No entanto, ações de redução rápida das emissões globais podem contribuir para que os efeitos sejam menos severos e permitam mais tempo para adaptação.

“Esse Relatório de Síntese ressalta a urgência de ações mais ambiciosas e mostra que, se agirmos agora, ainda podemos garantir um futuro sustentável habitável para todos”, afirmou o presidente do IPCC, Hoesung Lee. As mudanças necessárias abrangem praticamente todos os setores da vida e da economia: indústria e transporte menos poluidores, maior participação de energias renováveis na matriz global, produção de alimentos mais sustentável, uso racional e equilibrado do solo e dos recursos naturais.

Corrida do ouro

No cenário mais drástico, a temperatura no Brasil pode aumentar sete graus até o final do século. Apesar da gravidade dessa projeção, o País registrou em 2021 a maior alta na emissão de gases de efeito estufa das últimas duas décadas. De acordo com levantamento do Observatório do Clima, o acréscimo chegou a 12,2%, resultado direto da desvalorização das políticas de meio ambiente ocorrida durante o governo Bolsonaro, que levou à ampliação do desmatamento da Amazônia e da pressão sobre outros biomas. Do total de 2,42 bilhões de toneladas brutas de CO2 equivalente produzidas no ano pelo Brasil, o desmatamento foi responsável por 1,19 bilhão de toneladas, volume superior ao total de emissões do Japão.

Com o governo Lula, a expectativa é de reversão no ritmo de destruição e foco nas iniciativas de restauração florestal – uma grande preocupação global, a tal ponto que a ONU estabeleceu 2021 como o início da Década da Restauração de Ecossistemas. “Os projetos têm se multiplicado exponencialmente. Nunca se restaurou tanto no País, seja por políticas públicas ou por meio de projetos de empresas ou de ONGs”, diz Ricardo Gomes César, especialista em restauração florestal do Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê), que atua em todos os principais biomas brasileiros.

O professor Pedro Brancalion, do Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo (Esalq/USP), lembra que, historicamente, havia uma agenda “negativa” de restauração – ou seja, só fazia quem era obrigado. “Mais recentemente surgiu a oportunidade de ganhar dinheiro com a geração de crédito de carbono, algo que está se tornando uma nova commodity com demanda global”, descreve o professor, que ocupa atualmente a vice-coordenadoria do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica.

Ele observa que, para movimentar o mercado, será preciso alto volume de produção de créditos de carbono. Nesse cenário, a credibilidade dos créditos gerados será um ponto de atenção, pois a falta de mecanismos confiáveis de verificação e certificação pode induzir muitas empresas à prática de greenwashing, a divulgação falsa ou imprecisa de ações ou de indicadores de sustentabilidade. “Estamos falando do início de um novo mercado promissor, uma corrida do ouro que está apenas começando”, diz Brancalion.