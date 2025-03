O que novo estudo do MIT revela sobre o buraco na camada de ozônio

Um estudo publicado no início de março pela revista científica Nature indica que a camada de ozônio está se recuperando como resultado direto da redução no uso de produtos compostos por clorofluorcarbonetos (CFCs), substâncias que foram responsáveis por sua destruição, detectada nos anos 1980.

Pesquisadores mapearam recuperação da camada de ozônio ano a ano em imagens de satélite Foto: MIT/Reprodução

PUBLICIDADE O trabalho foi realizado por pesquisadores do departamento de Ciências da Terra, Atmosféricas e Planetárias do MIT, com o apoio da Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos e da agência espacial americana (Nasa). A pesquisa é a primeira a mostrar, com alta confiabilidade estatística, que a redução no uso de CFCs é a principal responsável pela recuperação, acima de outras influências, como a variabilidade natural do clima ou o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Os CFCs eram muito usados no passado como propelentes de aerossol e para refrigeração.

“A conclusão é, com 95% de confiança, de que (a camada de ozônio) está se recuperando. O que é incrível e mostra que podemos resolver problemas ambientais”, disse uma das autoras do estudo, Susan Solomon, ao MIT News.

Buraco pode ‘fechar’ até 2035, segundo pesquisadores

O estudo adotou uma abordagem quantitativa para identificar a causa da recuperação do ozônio antártico, usando um método conhecido como “impressão digital”, originalmente criado por pesquisadores de mudanças climáticas.

O alemão Klaus Hasselmann foi premiado com o Nobel de Física em 2021 pela técnica, que isola a influência de fatores climáticos específicos para identificar e quantificar a impressão antropogênica sobre a mudança do clima.

Já a equipe do MIT aplicou o método de impressão digital para identificar o sinal antropogênico da redução do uso humano das substâncias que destroem a camada de ozônio para sua recuperação.

Os pesquisadores realizaram simulações da atmosfera da Terra, gerando “mundos paralelos” sob diferentes condições. Por exemplo: presumindo não ter havido nenhum aumento nos gases de efeito estufa ou de substâncias que destroem o ozônio, condições em que mudanças desse gás resultariam de variações naturais do clima. O mesmo foi feito para cada uma dessas variáveis.

As simulações foram comparadas para verificar as mudanças no ozônio da estratosfera antártica de acordo com a estação, altitude e às condições iniciais. Assim, mapearam a recuperação do ozônio mês a mês, ao longo de várias décadas, identificando uma “impressão digital”, ou padrão de recuperação do ozônio especificamente devido ao declínio dos CFCs.

Observando imagens de satélite do buraco na camada de ozônio de 2005 até os dias atuais, os cientistas descobriram que a impressão digital identificada nas simulações se tornava cada vez mais clara. Em 2018, seu ponto mais forte, a equipe pôde dizer com 95% de confiança que a recuperação do ozônio é principalmente devida à redução de substâncias que destroem o ozônio.

Se a tendência continuar, fortalecendo a impressão digital da recuperação do ozônio, os pesquisadores projetam que a camada de ozônio pode ficar completamente intacta na próxima década, com o buraco na camada de ozônio se fechando definitivamente.

“Até por volta de 2035, podemos ver um ano em que não haja destruição na camada de ozônio na Antártida. E isso será muito emocionante para mim”, diz Susan Solomon. “Alguns de vocês verão o buraco do ozônio desaparecer completamente durante suas vidas. E foram as pessoas que fizeram isso”.