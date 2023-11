Onda de calor: mapa do Inmet mostra regiões com alerta de ‘grande perigo’

Diante da forte onda de calor que atinge o Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu até sexta-feira, 17, o alerta de “grande perigo” em diferentes Estados. A situação atinge, principalmente, as regiões Sudeste e Centro-Oeste, mas também se estende por outras localidades do País.

A cidade de São Paulo teve nesta segunda-feira, 13, o dia mais quente do ano, segundo o Inmet. A temperatura máxima foi de 37,7°C, a maior para um mês de novembro desde o início das medições, em 1943, e a segunda maior registrada pelo Inmet em São Paulo nesses 80 anos.

Onda de calor: alerta de "grande perigo" Foto: Reprodução/Inmet

O Inmet afirma que até sexta-feira, a onda de calor deve atingir os seguintes Estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, além de Distrito Federal.

“As temperaturas devem ficar 5°C acima da média por mais de cinco dias consecutivos”, disse o Inmet. Também devem ser afetadas áreas em Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão e Paraná.

Cerca de 2,7 mil municípios devem ser atingidos até terça. O Inmet afirma que, em cenários de “grande perigo”, estão previstos “fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional”. Segundo o instituto, há “grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana”.

Há previsão de baixa umidade nos locais afetados ao longo dos próximos dias. Por conta disso, são reforçadas orientações para aumento da hidratação, alimentação leve e uso de protetor solar. Autoridades relembram também a importância de evitar exposição direta ao sol, principalmente em horários em que o calor é mais intenso, como por volta de 12h.

Continua após a publicidade

Impactos do El Niño

Os meses de julho, agosto e setembro já haviam sido marcados por calor extremo em grande parte do País, segundo o instituto. Além de eventos de onda de calor, reflexo dos impactos do fenômeno El Niño, que tende a favorecer o aumento da temperatura em várias regiões do planeta.

Em outubro, o cenário não tem sido diferente, o que indica que 2023 será o mais quente desde da década de 1960. Ainda segundo o instituto, outros fatores têm contribuído para a ocorrência de eventos cada vez mais extremos, como o aumento da temperatura global da superfície terrestre e dos oceanos.

Oitava onda de calor do ano

O órgão informou ainda que esta é a oitava onda de calor do ano no Brasil, com início no dia 8 de novembro e persistência até, pelo menos, a próxima sexta-feira. As outras ocorreram em janeiro (de 23 a 28), fevereiro (de 6 a 13), março (de 9 a 13), agosto (de 22 a 28), setembro (de 18 a 29) e outubro (de 3 a 6; de 17 a 23).

De acordo com a Climatempo, uma massa de ar quente permanece sobre o Brasil, mantendo as temperaturas muito acima do normal sobre o Sudeste e o Centro-Oeste. Além de parte do Nordeste, do Norte e também sobre o Paraná. Em Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, o tempo segue instável, com previsão de pancadas de chuva para os próximos dias.

Continua após a publicidade