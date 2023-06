Onde descartar o óleo de cozinha usado? Veja como fazer

Para fritar pastel, bolinho de chuva ou coxinha, não pode faltar muito óleo vegetal ou gordura. Só que chega uma hora que não dá mais para reutilizar, e esse óleo precisa ser descartado. Embora prejudicial ao meio ambiente e ao encanamento da sua casa, muitas pessoas jogam o resíduo pelo ralo da pia. O certo é buscar por um ponto de coleta especializado.

Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a única diferença entre óleo e gordura é o estado físico. O primeiro é líquido e o segundo, sólido. Ambos são constituídos de lipídios, ou seja, insolúveis em água. Por isso, é importante descartá-los corretamente.

Por que não pode jogar o óleo na pia?

Um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água, segundo a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp). Ao cair em corpos d’água como rios e mares, o óleo pode causar descontrole do oxigênio, morte de peixes e outras espécies aquáticas.

Fora que, ao despejar pelo ralo, o resíduo vai se acumular nas paredes dos canos e reter a passagem de outros materiais, o que pode levar a entupimentos, além de prejudicar todo o sistema de esgoto, segundo a Sabesp.

Mesmo causando todo esses problemas, como já mostrou o Estadão, os brasileiros jogam cerca de 1 bilhão de litros de óleo de cozinha no ralo a cada ano.

Continua após a publicidade

Como descartar óleo de cozinha?

Descartar corretamente é fácil. Primeiro, espere o óleo que você usou esfriar, por pelo menos uma meia hora. Com ajuda de um funil, armazene o resíduo em uma garrafa pet. Vede bem o recipiente, para não liberar odores e atrair insetos.

Onde descartar o óleo sujo?

Depois, procure um local que receba óleo. Se você é de São Paulo, entre no site do Recicla Sampa, da Prefeitura, neste link, coloque seu CEP, escolha óleo de cozinha e no mapa vão aparecer os pontos de coleta.

Outro site para encontrar locais de coleta no Brasil todo é portal Ecycle, pelo link. Lá, você clica em “onde descartar”, seleciona “óleos de cozinha”, forneça seu CEP e ele vai te mostrar os pontos de coleta mais próximos.