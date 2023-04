Operação no Pará apreende armas, máquinas e 109 mil metros cúbicos de madeira

BRASÍLIA – A operação Curupira, iniciada em 15 de fevereiro pelo governo do Pará, apreendeu nesta semana mais de 500 toras de madeiras, encontradas em uma área de depósito no meio da floresta, localizada na região às proximidades do município de Novo Progresso, região conhecida pela prática do desmatamento ilegal e garimpo.

Nos últimos dois meses, foram aplicadas multas que somam R$ 8,868 milhões nas três bases fixas da operação, localizadas e, São Felix do Xingu, Uruará e Novo Progresso.

Área de desmatamento identifica pela operação Cupurira, no Pará Foto: Divulgação: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará

Em 43 incursões, foram realizadas 391 abordagens pelos agentes, entre abordagens de pessoas, carros, caminhões e motocicletas. O trabalho dos agentes resultou em 109. 578 metros cúbicos de madeira apreendida, além de 11 armas de fogo e 153 munições. Uma área total de 1.028 hectares foi embargada até agora, incluindo 23 garimpos.

As apreensões incluíram cinco conjuntos de máquinas do tipo peneira, 32 conjuntos de tratores, carregadeiras e escavadeiras, dez motores bomba e quatro caminhões. Um total de 29 maquinários foram inutilizados.

Segundo os dados do governo do Pará, cerca de 8 mil litros de combustível também foram apreendidos e ocorreram duas prisões em flagrante, além de sete intimações. As ações se baseiam em um decreto que estabeleceu estado de emergência ambiental em 15 municípios paraenses.