Parte da fuligem que polui o céu da Amazônia vem de fora do Brasil; entenda o deslocamento

Fuligem proveniente da queima de combustíveis fósseis e florestas na África está contribuindo para o desequilíbrio climático na Amazônia brasileira. A conclusão é de um novo estudo feito por cientistas brasileiros e alemães que monitoram aerossóis vindos do outro lado do Oceano Atlântico, revelando como e em que quantidade eles afetam a atmosfera amazônica. O trabalho foi publicado na Communications Earth & Environment, do grupo Nature.

O estudo revela que o volume de fuligem transportado está longe de ser desprezível e contribui significativamente para a poluição medida no bioma: de 30%, na estação seca, até 60%, no período de chuvas. A descoberta destaca a importância de entender a extensão e os efeitos da queima de florestas para o clima e a saúde em todo o planeta.

Os pesquisadores destacam que, até hoje, tal poluição não é levada em conta nos modelos climáticos usados em estudos sobre a Amazônia. Ou seja, o problema pode ser ainda pior do que o estimado.

Fuligem da queima de combustíveis fósseis e florestas na África tem contribuído para o desequilíbrio climático na Amazônia brasileira Foto: Antonio Lacerda/EFE

O transporte e a sazonalidade da fumaça da África através do Atlântico eram mais conhecidos com base em medidas de satélite e de avião. Havia, porém, dificuldade de diferenciar a proporção ou como distingui-la da poluição local.

A fuligem (ou carvão negro) emitida durante a combustão que sobe para a atmosfera é uma das consequências mais preocupantes das queimadas para o meio ambiente. Analisando as pequenas partículas dispersas no ar, os pesquisadores conseguiram perceber diferenças significativas entre os materiais produzidos em cada continente por conta do tamanho, capacidade de absorção de calor e de suas características físicas e químicas.

Professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Artaxo é um dos que assinam o trabalho. “O aumento da temperatura previsto nos próximos anos para a África Central e para a África Subsaariana, a principal fonte dessas emissões, e a redução das chuvas que já está ocorrendo naquela região muito provavelmente tenderão a se agravar”, diz.

“Isso pode fazer com que esse transporte seja ainda mais intenso no futuro, piorando as mudanças climáticas na região do Atlântico Tropical, entre a África e a Amazônia”, afirmou o especialista, que já integrou o painel de cientistas que estudam as mudanças climáticas das Nações Unidas, o IPCC.