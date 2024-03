Por que focas e leões-marinhos estão morrendo em várias partes do mundo?

A gripe aviária está matando dezenas de milhares de focas e leões marinhos em diferentes partes do mundo, perturbando os ecossistemas e deixando os cientistas perplexos, que não veem uma maneira clara de frear o vírus devastador.

O surto mundial de gripe aviária que começou em 2020 causou a morte de milhões de aves domesticadas e se espalhou para a vida selvagem em todo o mundo. Esse vírus não é considerado uma grande ameaça para os seres humanos, mas sua disseminação em operações agrícolas e ecossistemas selvagens causou uma turbulência econômica generalizada e perturbações ambientais. As focas e os leões marinhos, em lugares tão distantes como Maine e Chile, parecem ser especialmente vulneráveis à doença, disseram os cientistas. O vírus foi detectado em focas nas costas leste e oeste dos EUA, causando a morte de mais de 300 focas na Nova Inglaterra e algumas outras em Puget Sound, em Washington. A situação é ainda mais terrível na América do Sul, onde mais de 20.000 leões-marinhos morreram no Chile e no Peru e milhares de elefantes-marinhos morreram na Argentina.

Focas encontradas mortas em Punta Delgada, na Argentina em outubro de 2023 Foto: Ralph Vanstreels/UC Davis via AP

O vírus da gripe aviária pode ser controlado em animais domesticados, mas pode se espalhar sem controle na vida selvagem, e mamíferos marinhos, como as focas da América do Sul, que não tiveram exposição prévia a ele, sofreram consequências devastadoras, disse Marcela Uhart, diretora do programa para a América Latina do Karen C. Drayer Wildlife Health Center da Universidade da Califórnia, Davis.

“Quando o vírus está na vida selvagem, ele se espalha como fogo, desde que haja animais e espécies suscetíveis”, disse Uhart. “O movimento dos animais espalha o vírus para novas áreas.”

Os cientistas ainda estão pesquisando como as focas contraíram a gripe aviária, mas é mais provável que seja pelo contato com aves marinhas infectadas, disse Uhart. A alta mortalidade tem afetado os mamíferos marinhos da América do Sul de forma consistente desde que o vírus chegou no final de 2022, e as aves no Peru e no Chile morreram às centenas de milhares devido ao vírus desde então, observou ela.

O vírus ainda está se espalhando e foi detectado na Antártida continental pela primeira vez em fevereiro.

A morte de focas e leões-marinhos perturba os ecossistemas em que os mamíferos marinhos atuam como predadores importantes próximos ao topo da cadeia alimentar. As focas ajudam a manter o oceano em equilíbrio, evitando a superpopulação das espécies de peixes das quais se alimentam.

Muitas das espécies afetadas, como os leões-marinhos sul-americanos e os elefantes-marinhos do sul, têm populações relativamente estáveis, mas os cientistas se preocupam com a possibilidade de o vírus passar para animais mais ameaçados. Os cientistas disseram que a gripe aviária pode ter desempenhado um papel importante na morte de centenas de focas do Mar Cáspio, ameaçadas de extinção, na Rússia no ano passado.

“A perda de vida selvagem na escala atual apresenta um risco sem precedentes de colapso da população de animais selvagens, criando uma crise ecológica”, disse a Organização Mundial de Saúde Animal, uma organização intergovernamental, em um comunicado.

Na Nova Inglaterra, cientistas da Cummings School of Veterinary Medicine da Tufts University descobriram que um surto de gripe aviária que matou mais de 330 focas cinzentas e do porto ao longo da costa do Atlântico Norte em 2022 acabou sendo pior do que se pensava inicialmente. É possível que as focas tenham contraído o vírus das gaivotas ao entrarem em contato com excrementos de gaivotas doentes ou ao se alimentarem de uma ave infectada, relataram os cientistas.

O governo dos EUA determinou que a extinção das focas foi um "evento de mortalidade incomum" atribuível à gripe aviária. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica declarou que o evento terminou, mas ainda há preocupações sobre uma possível repetição. "Os mamíferos marinhos ainda são bastante singulares na escala dos surtos que estão ocorrendo", disse Wendy Puryear, autora do estudo da Tufts. "Uma das conexões é que há uma grande quantidade de vírus que circula nas aves costeiras. Há muitas oportunidades para que essas aves selvagens hospedem o vírus e o transmitam aos mamíferos marinhos." Alguns cientistas e defensores do meio ambiente dizem que pode haver uma ligação entre os surtos e as mudanças climáticas e o aquecimento dos oceanos. As temperaturas mais altas do mar ao norte do Chile diminuem a população de peixes forrageiros, o que torna os leões marinhos mais fracos e mais suscetíveis a doenças, disse Liesbeth van der Meer, diretora do grupo ambiental Oceana no Chile.

Cientistas e ambientalistas esperam que a vacinação de aves domésticas ajude a diminuir a disseminação da doença, disse van der Meer, acrescentando que também é importante que as pessoas evitem animais potencialmente infectados na natureza.

“As autoridades realizaram campanhas sobre a doença, recomendando enfaticamente que se mantenha distância de aves marinhas ou mamíferos marinhos com sintomas ou encontrados mortos nas áreas costeiras”, disse van der Meer.

Nem mesmo as focas em aquários são consideradas totalmente seguras contra a gripe aviária. O New England Aquarium, onde exposições de focas ao ar livre encantam milhares de visitantes todos os anos, tomou precauções sanitárias rigorosas para evitar a transmissão do vírus para seus animais, disse Melissa Joblon, diretora de saúde animal do aquário de Boston. A equipe não tem permissão para trazer produtos avícolas de quintal para o aquário, e um toldo protege a exposição de focas de pássaros que poderiam carregar o vírus, disse ela. "Sabemos que é um risco para os animais que vivem aqui", disse Joblon, acrescentando que nenhuma das focas do aquário foi infectada. As mortes de mamíferos marinhos são ainda mais preocupantes devido às mutações do vírus aviário, de acordo com um artigo publicado na revista Nature Communications no outono passado. As mutações "justificam um exame mais aprofundado e destacam uma necessidade urgente de vigilância local ativa para gerenciar surtos e limitar a propagação para outras espécies, inclusive humanos", afirmou o estudo. Outro estudo, publicado na revista Emerging Infectious Diseases em fevereiro, descobriu que o vírus da gripe aviária se adaptou para se espalhar entre aves e mamíferos. Os pesquisadores encontraram amostras quase idênticas do vírus em leões marinhos mortos, uma foca morta e uma ave marinha morta. Eles disseram que a descoberta é significativa porque confirma um surto de várias espécies que pode afetar mamíferos marinhos e aves.

Mais mortes de focas poderiam perturbar ecossistemas críticos em todo o mundo, disse Lynda Doughty, diretora executiva da Marine Mammals of Maine, uma organização de resgate de mamíferos marinhos que atendeu focas com gripe aviária durante o surto na Nova Inglaterra.

“Você precisa desse ecossistema feliz. Se estivermos eliminando algumas espécies importantes, qual será o efeito de gotejamento disso? Essa é a pergunta de um milhão de dólares”, disse Doughty. /AP