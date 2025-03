Previsão do tempo para São Paulo: temporais no final da tarde vão se repetir?

Segundo o órgão, a previsão para a quinta-feira, 13, é que o dia comece com muitas nuvens e tempo abafado. A partir da tarde devem ocorrer pancadas de chuva, “com até forte intensidade” e potencial para provocar alagamentos, além de rajadas de vento. A mínima prevista é de 19°C e a máxima, de 28°C.

Na sexta-feira, 14, a manhã deve ter céu nublado, com poucas aberturas de sol. À tarde, novamente devem ocorrer pancadas de chuva com intensidade “até forte”, porém de mais curta duração do que na quarta e na quinta-feira.