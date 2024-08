Quais as soluções inovadoras para tratar água que venceram disputa de empreendedorismo

Soluções para o tratamento de água e esgoto de maneira sustentável e eficiente foram as vencedoras do Desafio Unicamp 2024. Os negócios foram modelados na competição a partir de tecnologias desenvolvidas na universidade e previamente selecionadas para o programa.

A partir dessas patentes ou softwares, os competidores escolhem quais tecnologias desejam trabalhar e, então, podem ter contato com os pesquisadores e inventores, tendo a oportunidade de modelar um negócio e escalar as soluções para o mercado em possíveis produtos. "Disponibilizamos, neste ano, mais de 90 tecnologias protegidas do Portfólio de Tecnologias da Unicamp para as equipes participantes da competição escolherem e aplicarem na prática para a construção de seus modelos de negócio", diz o professor Renato Lopes, diretor-executivo da Agência de Inovação da Unicamp (Inova Unicamp). A agência é a organizadora do desafio.

Ainda de acordo com Lopes, foi uma surpresa que as três soluções ganhadoras, nas três categorias da competição, tenham escolhido tecnologias que apresentam soluções para o tratamento de água e efluentes.

Equipe EngBio, formada por alunos da Unesp, conquistou a categoria "Voto Popular; grupo apresentou um negócio voltado para a remoção de contaminantes da água de efluentes e descarte de produtos da indústria têxtil. Foto: EngBio

De esgoto e chorume a efluentes da indústria têxtil

Com destaque para o time Sanitech, formado por membros da Universidade Federal do Ceará (UFC), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e do Insper, o modelo de negócio baseado na secagem de lodo gerado em Estações de Tratamento de Água (ETAs) de forma sustentável foi o grande vencedor da categoria geral “Melhor Modelo de Negócio”.

A proposta vencedora da Sanitech envolve uma tecnologia de desidratação de lodo que utiliza energia solar e ação eólica para acelerar o processo de secagem, reduzindo o tempo de 3 meses para aproximadamente 15 dias.

Esse método resulta em um lodo com menor índice de umidade, facilitando seu transporte e disposição final ou reutilização em diversas aplicações, como adubo orgânico e tijolos ecológicos.

Sanitech desenvolveu modelo de negócio baseado na secagem de lodo gerado em Estações de Tratamento de Água (ETAs). Foto: Sanitech/Reprodução

“A vitória de instituições cearenses nesse desafio nacional é extremamente significativa. Ela demonstra a capacidade de inovação e a qualidade da pesquisa desenvolvida no Ceará. Isso também abre portas para mais investimentos e parcerias que podem beneficiar a economia local”, diz a engenheira eletricista Andressa Barroso, da UFC/IFCE e integrante do time Sanitech.

Na categoria “Impacto Socioambiental”, o vencedor foi o time Água Limpa, formado por alunos da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM) e Engenharia Elétrica e Computação (FEEC) da própria Unicamp. Eles prepararam uma estrutura de negócio criada para otimizar o tratamento do chorume em aterros sanitários no País.

Outro grupo vencedor foi a equipe EngBio, que conquistou a categoria “Voto Popular”, apresentando um negócio voltado para a remoção de contaminantes da água de efluentes e descarte de produtos da indústria têxtil. Todos da equipe são alunos da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

“A ideia foi escolher uma patente com alto potencial de inovação no quesito ambiental. Desenvolvemos o desafio com um projeto de tecnologia verde para tratamento de efluentes das principais indústrias do país, com foco no setor têxtil”, aponta Lucas Marques, aluno de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Unesp Botucatu e integrante do time EngBio.