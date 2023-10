Quais são as regras para plantar uma árvore em SP? Veja

Mais do que a beleza e o interesse paisagístico, plantar uma árvore em São Paulo ajuda a manter os serviços ambientais e ecossistêmicos da cobertura verde na cidade. Além de resfriar o clima, elas são responsáveis pela remoção de carbono da atmosfera por abrigar a fauna da metrópole e por auxiliar na absorção de água das chuvas. Só há vantagens, certo?

Se as regras forem cumpridas - e elas existem -, sim. Mais do que o bom senso, vale conhecer quais são essas regras e consultar um especialista (um engenheiro agrônomo, por exemplo).

A Prefeitura de São Paulo tem um manual de arborização que pode ser baixado no site da Secretaria do Verde e Meio Ambiente com as regras e indicações de como plantar sua árvore.

Vale atentar para pontos como a qualidade do solo, o distanciamento da rede elétrica, a adequação da espécie e o espaço para o crescimento das raízes. Além disso, é importante que o morador esteja ciente que pode plantar na calçada em frente a sua casa ou em praças, por exemplo, desde que siga as regras do manual. É indicado também pedir uma autorização para a subprefeitura local.

O manual dá os parâmetros para o plantio de acordo com largura da calçada, existência de rede elétrica aérea, recuo de imóveis, distanciamento de equipamentos e tipo de uso da via pública.

O documento considera três diferentes tipos de arborização, de acordo com as características do local:

Arborização de passeios em vias públicas;

Arborização de áreas livres públicas;

Arborização de áreas internas de lotes e glebas, públicas ou privadas.

Para cada categoria foram definidos parâmetros específicos como o distanciamentos da muda a ser plantada em relação ao que já existente no seu entorno e as espécies de árvores indicadas para cada situação. Devem ser considerados também aspectos paisagísticos, o projeto original e a história do bairro.

O manual também destaca que o plantio na cidade deve observar alguns pontos como as condições adversas que normalmente são encontradas.

Algumas dessas condições desfavoráveis são:

Falta de espaços para o desenvolvimento radicular, no caso de abertura de covas de dimensões reduzidas;

Solos compactados que dificultam a aeração e a infiltração de água;

Pouca disponibilidade de nutrientes no solo;

Fiação elétrica convencional de média e alta tensão não protegida e compactada;

Danos causados por veículos, como atrito, colisões e emissões gasosas.

Amoreira, espécie exótica, em rua no Alto de Pinheiros. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Mariana Grimaldi, engenheira agrônoma do Viveiro Harry Blossfeld, da Divisão de Produção e Herbário Municipal, lembra que a Prefeitura disponibiliza mudas para os interessados em plantar uma árvore. “O cidadão, pessoa física, pode pedir cinco mudas de árvore pelo Portal 156 e retirar no Viveiro Manequinho Lopes (no Parque Ibirapuera)”, diz. “A melhor época de plantio é no início das chuvas, que em São Paulo é em outubro.”

De acordo com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, o público-alvo são as pessoas interessadas em realizar o plantio em propriedades privadas, comprovando o imóvel na cidade de São Paulo e mostrando foto da área disponível.

“No caso de condomínios, o interessado deverá levar uma carta do síndico autorizando o plantio e uma cópia da ata de eleição do síndico. O prazo máximo para o atendimento à solicitação é de 30 dias. Não há custos para o fornecimento das mudas.”

A engenheira agrônoma da Prefeitura explica que quase 90% das mudas fornecidas e também plantadas nas ruas da cidade, hoje, são de espécies nativas - o que evita que espécies exóticas invasoras continuem a ser plantadas em São Paulo.