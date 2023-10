Quando o Sol e o calor voltam em São Paulo? Veja a previsão

Depois da queda acentuada de temperatura no feriado prolongado do dia 12 de outubro, principalmente na sexta-feira, 13, e neste sábado, 14, a Grande São Paulo terá a volta do sol na manhã deste domingo. Mas ainda será uma presença tímida, marcada pelas nuvens, depois de névoa pela manhã.

A temperatura só vai subir mesmo ao longo do dia. A tarde de domingo será mais quente que a de sábado, com tempo mais aberto. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, as mínimas oscilam em torno dos 15°C enquanto as máximas podem chegar aos 27°C. A Metsul prevê temperaturas mais amenas, entre 15°C e 24 °C.

Depois da queda de temperatura dos últimos dias, o sol deve voltar à capital e incentivar os passeios aos Parque do Ibirapuera, zona sul da cidade de São Paulo Foto: FELIPE RAU/ESTADAO

No final do período, a nebulosidade volta a aumentar com a chegada da brisa marítima, o que favorece a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas.

Na segunda-feira, 16, o Sol volta a predominar, o que favorece a rápida elevação das temperaturas. Os termômetros variam entre mínimas de 17°C e máximas que podem superar os 30°C. Entre o final da tarde e o decorrer da noite, novas áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva.

Ainda de acordo com o CGE, existem condições para pontos de chuva de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores.

Outubro mais chuvoso da história em São Paulo

Mesmo com a volta do Sol entre domingo e segunda-feira, a cidade de São Paulo já registra o outubro mais chuvoso da história. O recorde já foi atingido na metade do mês.

Os dados da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, referência climatológica na cidade de São Paulo, registram precipitação de 238,6 mm entre o dia 1º e 14 de outubro. O outubro mais chuvoso da série histórica até então havia sido em 1969 com 237,9 mm.

Estael Sias, meteorologista da MetSul, observa que outubro não costuma ser um mês muito chuvoso na capital paulista com média histórica de precipitação de 127,2 mm. A tendência deve se manter. “Entre a terça e a quarta, volta a chover. Na terça, podem ocorrer temporais isolados e chuva forte”, diz a especialista.